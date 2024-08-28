Чего ожидать от отопительного сезона — Finance.ua

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Чего ожидать от отопительного сезона

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В новом отопительном сезоне будут вызовы и угрозы. Однако Украина его пройдет, обеспечивая себя газом собственной добычи.
Отмечается, что до 1 ноября нужно накопить 13,2 млрд кубометров газа. Вместе с этим, в «Нафтогазе» уверяют, что с учетом возросших на 7% темпов добычи это возможно.
Как сказал в комментарии РБК-Украина директор специальных проектов в НТЦ «Психея» Геннадий Рябцев, он не видит угроз, которые могли бы указать на вероятность нехватки газа.
«Его достаточно. Даже с учетом возможного роста потребления новых газотурбинных и газокомпрессорных установок для генерации электроэнергии», — заявил собеседник.
Однако новый отопительный сезон все равно будет иметь свои угрозы. Рябцев отметил, что они касаются крупных городов и многоэтажных домов.
Он пояснил, что в большинстве таких домов на вход подаются только холодная вода и электрическая энергия. При отсутствии света более 4 часов насосы компрессорных станций водоканалов не могут выполнять свою работу.
«Вода не подается на верхние этажи. И риск связан не столько с подачей воды — это можно решить, сделав запасы, сколько с канализационными сетями», — добавил Рябцев.
Напомним, что льготную цену для населения и производителей тепла правительство продлило до следующей весны. Тем временем «Нафтогаз» продолжает готовиться к холодному периоду, чтобы обеспечить население необходимыми ресурсами.
Ранее мы сообщали, что ДТЭК инвестировал около 2 млрд гривен для преодоления последствий российских обстрелов до прихода зимы.
По материалам:
РБК-Україна
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