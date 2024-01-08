Обзор IT-рынка труда: кого больше всего искали в декабре и где самая большая конкуренция — Finance.ua

Обзор IT-рынка труда: кого больше всего искали в декабре и где самая большая конкуренция Сегодня 15:01 — Личные финансы

Обзор IT-рынка труда: кого больше всего искали в декабре и где самая большая конкуренция

За последние несколько месяцев уменьшилось количество вакансий .NET, C++, DBA, Artist. Среднее количество откликов на вакансию уменьшилось до уровня октября — 29,1 отклика.

Об этом свидетельствуют результаты исследования Dou.ua.

Общее количество вакансий

В декабре активность компаний значительно снизилась, предположительно из-за праздников — 3392 вакансии за месяц. Если сравнить с ноябрем, было опубликовано на 683 вакансии меньше. В 2023 году меньший показатель был только в апреле.

Отмечается, что в декабре 2023 года вакансий было все-таки на 4% больше, чем в декабре 2022-го.

Графика: Dou.ua

Положительную динамику в декабре показали только семь категорий, 38 — отрицательную. Было почти наполовину меньше вакансий для направлений React Native, Android, Legal.

Таблица: Dou.ua

С сентября на 54% уменьшилось количество вакансий в категории Artist. Такая же тенденция у DBA: с августа на 68%.

Самые нетехнические категории в декабре тоже имели снижение: Marketing (-84 вакансии в месяц), Sales (-72), Support (-36). В категории Finance, напротив, 103 — это больше всего за все время.

Если рассмотреть отдельные технологии, то меньше вакансий стало также у .NET (с августа на 40%), С++ (с марта на 36%).

Количество вакансий по городам

Количество вакансий уменьшилось почти во всех городах и на ремоуте. Только Запорожье сохранило свой уровень — 7 открытых позиций в декабре.

График: Dou.ua

В декабре уменьшение количества вакансий было во всех категориях опыта, кроме категории вакансий, где не указан опыт.

В декабре наиболее востребованными сеньорами были Front-end разработчики, Java и Node.js.

В категории опыта 1−3 года наибольшее снижение количества вакансий по маркетингу, продажам и аналитике, но эти направления остались наиболее популярными.

Среднее количество откликов на одну вакансию

Среднее количество откликов на одну вакансию в декабре опустилось до уровня октября — 29,1 отклика.

В прошлом месяце среднее количество откликов на вакансии выросло в 20 категориях, в 29 незначительно снизилось. Учитывая, что вакансий стало меньше в большинстве категорий, очевидно и сами кандидаты стали менее активными в декабре.

Традиционно высокой остается конкуренция среди QA — 113,4 отклика на вакансию. У DevOps рекордные 16,3 отклика.

Среди нетехнических категорий резко возросло количество откликов на вакансии Scrum Master — 61,2. У HR, напротив, снижение на 24%. Также за последние несколько месяцев несколько уменьшилась конкуренция среди офис-менеджеров — 14,9 отклика в декабре — и Finance — 11,6 отклика.

Среди отдельных технологий резко возросло среднее количество откликов у Flutter — 38 в декабре. Вероятно, из-за уменьшения количества вакансий.

В категории с наибольшим количеством откликов в декабре попали QA, Front-end, Scrum Master (не отображена на диаграмме), Project Manager и HR.

Конкуренция среди QA в декабре несколько усилилась только в категории 3−5 лет опыта.

Среди опытнейших фронтендеров среднее количество откликов на вакансию достигло 70.

HR-кандидаты были несколько менее активны в декабре — в среднем чуть более 50 откликов на вакансию.

Для опытных проджект-менеджеров было всего 7 вакансий, поэтому количество откликов было в среднем 54.

Среди .NET разработчиков с опытом 5+ лет тоже возросло количество откликов — до 34,8 на вакансию.

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Dou По материалам:

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