Обсуждений о снижении призывного возраста не проводилось: в парламенте объяснили, когда могут мобилизовать мужчин до 25 лет — Finance.ua

Обсуждений о снижении призывного возраста не проводилось: в парламенте объяснили, когда могут мобилизовать мужчин до 25 лет Сегодня 15:15

Обсуждений о снижении призывного возраста не проводилось: в парламенте объяснили, когда могут мобилизовать мужчин до 25 лет

Пока в Украине не обсуждают снижение призывного возраста до 20 лет.

Об этом сказал член комитета ВР по нацбезопасности, обороне и разведке, народный депутат Федор Вениславский в комментарии РБК-Украина.

«Никаких обсуждений в комитете по снижению призывного возраста до 20 лет не проводилось. Говорить о снижении с 60 до 50, я думаю, тоже преждевременно, и сейчас таких оснований нет», — отметил он.

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При этом он добавил, что мужчины в возрасте 18−25 лет могут быть призывниками или военнообязанными. И в последнем случае их мобилизация возможна.

По словам Вениславского, призывниками считаются те мужчины, которые не служили в ВСУ, не проходили ВВК, не признаны там пригодными или непригодными к службе и не имеют военной кафедры.

Нардеп отметил, что есть три категории военнообязанных мужчин в возрасте до 25 лет. К первой категории относятся военнообязанные, которые проходили военную кафедру, в частности те, кто окончил вуз в 23 года, а в период с 2020 по 2022 год прошел военную кафедру и является офицером запаса.

Если такие мужчины не продолжают обучение на магистратуре, они могут быть мобилизованы до 25 лет.

Ко второй категории относят мужчин, отслуживших срочную службу, говорит нардеп. Вениславский рассказал, что это касается даже тех, кто начал срочную службу в возрасте 18 лет в 2020 году и уволился в 2021 году. Сейчас таким мужчинам 22 года, и они подлежат мобилизации.

В то же время к третьей категории относятся те мужчины, которые прошли ВВК и были признаны ограниченно пригодными.

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«Поскольку мы изменили законодательство и сегодня нет ограниченно пригодных, если такие граждане Украины будут признаны пригодными к военной службе, они также уже имеют статус военнообязанных», — пояснил Вениславский.

Таким лицам уже выдавали военный билет и присвоили специальность солдат, поэтому в условиях войны они военнообязанные.

«Здесь есть определенный момент социальной несправедливости, потому что те, кто не служил и не имеет военно-учетной специальности и не были признаны ограниченно пригодными, не подлежат призыву до 25-летнего возраста, а эти подлежат», — добавил чиновник.

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Однако если в приписном свидетельстве мужчины до 25 лет указано, что он пригоден к военной службе, но он не проходил «срочку», то он является призывником, а не военнообязанным.

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