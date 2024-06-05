Потеряли военный билет: что делать и какой грозит штраф — Finance.ua
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Потеряли военный билет: что делать и какой грозит штраф

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Потеряли военный билет: что делать и какой грозит штраф
Потеряли военный билет: что делать и какой грозит штраф
Военный билет является важным документом для украинских мужчин от 18 до 60 лет. Однако бывают ситуации, когда он потерялся или был каким-то образом уничтожен. РБК-Украина выяснило, что делать в таких случаях.

Что делать при потере военного билета

Военный билет определяет принадлежность лица к военной службе, воинской обязанности и является бессрочным.
Поэтому каждый военнообязанный, военный или резервист обязан:
  • надежно хранить военный билет;
  • следить за своевременным и точным внесением в него изменений;
  • выполнять требования закона о воинской обязанности и военной службе.
Получить новый военный билет необходимо, если старый стал непригодным для использования по разным причинам:
  • если он был уничтожен;
  • если был утрачен или украден;
  • если лицо сменило ФИО.

На каких основаниях выдается новый военный билет

Повторно военный билет выдается только по решению руководителя соответствующего территориального центра комплектования (ТЦК). Для военнослужащих — на основании рапорта, для военнообязанных и резервистов — на основании заявления.
Если такая необходимость связана с изменением ФИО, новый военный билет выдается на основании нового паспорта гражданина Украины.
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Если за новым билетом обращается военнообязанный, резервист или уволенный с военной службы, подается заявление в ТЦК, где он состоит на военном учете. В заявлении следует объяснить причины потери военного билета.
Как объясняют в Минобороны, если военнослужащий потерял военный билет или удостоверение офицера, он должен сначала обратиться с рапортом к своему командиру. После служебного расследования необходимо собрать пакет документов:
  • заявление/рапорт с причинами потери военного билета и просьбой о повторной выдаче
  • паспорт
  • матовое фото 3×4 см без уголка
  • поврежденный документ или его остатки (при наличии)
  • выписка из приказа о результатах служебного расследования (если документ утрачен)
Указанный пакет документов необходимо направить в свой ТЦК.

Что грозит за потерю военного билета

За испорченный или утраченный военный билет наступает административная ответственность.
Согласно ст. 211 Кодекса Украины об административных правонарушениях, за небрежное хранение предусмотрен штраф от 510 до 850 гривен.
Если нарушение совершено повторно или в особый период, штраф будет составлять от 850 до 1700 гривен.
По материалам:
РБК-Україна
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