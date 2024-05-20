В Украине введут QR-код, который заменит военный билет — Finance.ua

В Украине введут QR-код, который заменит военный билет Сегодня 16:30 — Личные финансы

В Украине введут QR-код, который заменит военный билет

Военнообязанные смогут сгенерировать QR-код, который можно будет носить с собой вместо военного билета.

Об этом сообщил член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия в Telegram.

По его словам, по состоянию на сегодняшний день:

2944 человека обновили свои персональные данные в ТЦК и СП;

3703 — в ЦПАУ;

415 094 украинцев обновили данные через платформу «Резерв+».

«Следующий шаг — генерация QR кода, который будет заменой необходимости носить с собой военный билет», — проинформировал Арахамия.

Читайте также В Киеве с 18 мая ЦПАУ начинают принимать военнообязанных

Он пояснил, что такой QR-код будет работать «по аналогии с COVID-сертификатом».

Напомним, в Украине 18 мая вступил в силу обновленный Закон о мобилизации. В этот день Министерство обороны запустило мобильное приложение Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов.

Министерство обороны запустило электронную очередь для посещения территориальных центров комплектования.

Мобильное приложение «Резерв+» доступно в маркетах 176 стран.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.