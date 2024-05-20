В Украине введут QR-код, который заменит военный билет — Finance.ua

В Украине введут QR-код, который заменит военный билет
Военнообязанные смогут сгенерировать QR-код, который можно будет носить с собой вместо военного билета.
Об этом сообщил член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Давид Арахамия в Telegram.
По его словам, по состоянию на сегодняшний день:
- 2944 человека обновили свои персональные данные в ТЦК и СП;
- 3703 — в ЦПАУ;
- 415 094 украинцев обновили данные через платформу «Резерв+».
«Следующий шаг — генерация QR кода, который будет заменой необходимости носить с собой военный билет», — проинформировал Арахамия.
Он пояснил, что такой QR-код будет работать «по аналогии с COVID-сертификатом».
Напомним, в Украине 18 мая вступил в силу обновленный Закон о мобилизации. В этот день Министерство обороны запустило мобильное приложение Резерв+ для военнообязанных, призывников и резервистов.
Министерство обороны запустило электронную очередь для посещения территориальных центров комплектования.
Мобильное приложение «Резерв+» доступно в маркетах 176 стран.
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