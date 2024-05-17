В Киеве с 18 мая ЦПАУ начинают принимать военнообязанных — Finance.ua

В Киеве с 18 мая ЦПАУ начинают принимать военнообязанных
С пятницы, 18 мая, военнообязанные в Киеве смогут обновить учетные данные через центры предоставления административных услуг (ЦПАУ). Для этого уже было подготовлено более 300 администраторов.
Об этом сообщила директор департамента ЦПАУ города Киева Наталья Шамрай в эфире «Киев24».
Шамрай сказала, что работники киевских ЦПАУ принимают всех желающих для обновления данных военнообязанных.
«К системе мы подключены, именно она будет идентифицировать человека. Для этого необходимо прийти и иметь с собой документ, удостоверяющий личность. Также необходимо при себе иметь военный билет или приписное», — подчеркнула она.
Также директор департамента ЦПАУ Киева отметила, что если система определенным образом не будет пропускать по каким-либо причинам, тогда на месте будут выяснять и решать вопрос, куда обратиться.
«В Киеве подключено около 300 администраторов, поэтому пропускная способность достаточно мощная», — подытожила Шамрай.
Напомним, военнообязанные мужчины после 18 мая, когда вступит в силу новый мобилизационный закон, имеют 60 дней, чтобы обновить свои данные. Это можно сделать в ТЦК, ЦПАУ или онлайн.
Ранее сообщалось, что не все ЦПАУ готовы для обновления данных военнообязанных из-за того, что правительство не давало им необходимый доступ к системам.
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