Минобороны утвердило порядок доплат в 70 тысяч грн для военных за 30 дней на фронте — Finance.ua
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Минобороны утвердило порядок доплат в 70 тысяч грн для военных за 30 дней на фронте

Казна и Политика
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Минобороны утвердило порядок доплат в 70 тысяч грн для военных за 30 дней на фронте
Минобороны утвердило порядок доплат в 70 тысяч грн для военных за 30 дней на фронте
Украинские военнослужащие могут получать вознаграждение в размере 70 тысяч гривен за 30 дней выполнения боевых задач. Порядок выплат был утвержден Министерством обороны.
Об этом свидетельствует указ Минобороны Украины.
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Согласно тексту указа, военным выплачивается единовременное вознаграждение за каждые 30 дней выполнения боевых задач:
  • во время ведения боевых действий на линии столкновения с противником на расстоянии выполнения боевых задач военным подразделением первого эшелона обороны или наступления в ротный опорный пункт включительно;
  • на временно оккупированной территории Украины;
  • на территории между позициями сил обороны и позициями войск рф в районах ведения боевых действий;
  • на территории противника.
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В документе уточняют, что 1 день — это период в течение суток, когда военный выполнял боевые задания. Это не зависит от количества и продолжительности боевых задач.
Подтверждающие документы:
  • боевой приказ (распоряжение);
  • журнал боевых действий или боевое донесение;
  • рапорт (донесение) командира подразделения о выполнении боевых задач каждым военнослужащим в соответствующих условиях.
Информацию о количестве дней, когда военный выполнял боевые задания, будут передавать ежемесячно до 5 числа в место штатной службы.
В случае, если военного передислоцируют на новое место службы с исключением из списка личного состава части и он выполнял боевые задания менее 30 дней, то информация о таких днях должна указываться в указе командира воинской части.
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Выплаты начисляются указом командира воинской части, проект которого готовит подразделение, отвечающее за ведение учета личного состава. Указы выдают ежемесячно до 5 числа (для выплаты за предыдущий месяц) на основании:
  • данных учета дней, подтверждающих наличие 30 дней выполнения заданий, за которые выплата единовременного вознаграждения не производилась;
  • информацию о количестве дней выполнения боевых задач, указанную в выписке из приказа командира воинской части по предварительному месту прохождения службы;
  • информации о количестве дней выполнения боевых заданий, указанной в/ч, в которую для выполнения заданий был откомандирован военнослужащий.
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По материалам:
РБК-Україна
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