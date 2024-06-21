Минобороны утвердило порядок доплат в 70 тысяч грн для военных за 30 дней на фронте — Finance.ua

Минобороны утвердило порядок доплат в 70 тысяч грн для военных за 30 дней на фронте Сегодня 09:07 — Казна и Политика

Минобороны утвердило порядок доплат в 70 тысяч грн для военных за 30 дней на фронте

Украинские военнослужащие могут получать вознаграждение в размере 70 тысяч гривен за 30 дней выполнения боевых задач. Порядок выплат был утвержден Министерством обороны.

Об этом свидетельствует указ Минобороны Украины.

Согласно тексту указа, военным выплачивается единовременное вознаграждение за каждые 30 дней выполнения боевых задач:

во время ведения боевых действий на линии столкновения с противником на расстоянии выполнения боевых задач военным подразделением первого эшелона обороны или наступления в ротный опорный пункт включительно;

на временно оккупированной территории Украины;

на территории между позициями сил обороны и позициями войск рф в районах ведения боевых действий;

на территории противника.

В документе уточняют, что 1 день — это период в течение суток, когда военный выполнял боевые задания. Это не зависит от количества и продолжительности боевых задач.

Подтверждающие документы:

боевой приказ (распоряжение);

журнал боевых действий или боевое донесение;

рапорт (донесение) командира подразделения о выполнении боевых задач каждым военнослужащим в соответствующих условиях.

Информацию о количестве дней, когда военный выполнял боевые задания, будут передавать ежемесячно до 5 числа в место штатной службы.

В случае, если военного передислоцируют на новое место службы с исключением из списка личного состава части и он выполнял боевые задания менее 30 дней, то информация о таких днях должна указываться в указе командира воинской части.

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Выплаты начисляются указом командира воинской части, проект которого готовит подразделение, отвечающее за ведение учета личного состава. Указы выдают ежемесячно до 5 числа (для выплаты за предыдущий месяц) на основании:

данных учета дней, подтверждающих наличие 30 дней выполнения заданий, за которые выплата единовременного вознаграждения не производилась;

информацию о количестве дней выполнения боевых задач, указанную в выписке из приказа командира воинской части по предварительному месту прохождения службы;

информации о количестве дней выполнения боевых заданий, указанной в/ч, в которую для выполнения заданий был откомандирован военнослужащий.

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