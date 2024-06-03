Когда военнослужащие имеют право уволиться — Finance.ua

Когда военнослужащие имеют право уволиться Сегодня 19:03 — Личные финансы

Когда военнослужащие имеют право уволиться

Во время военного положения военнослужащие могут покинуть военную службу только при определенных обстоятельствах.

семейных обстоятельств и других уважительных причин для увольнения с военной службы лиц, проходящих военную службу по призыву или контракту. Специалисты Бесплатной юридической помощи сгруппировали переченьпроходящих военную службу по призыву или контракту.

Список семейных обстоятельств и других уважительных причин для увольнения с военной службы лиц, проходящих военную службу, указан в статье 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».

Итак, категории военных, которые могут уволиться со службы:

беременные — в связи с беременностью;

женщины в декретном отпуске;



женщина, если оба супруга военные и имеют ребенка;



мать/отец, которые содержат троих детей и регулярно платят алименты;



мать/отец, самостоятельно воспитывающие ребенка;



усыновители детей до 18 лет;

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самостоятельно воспитывают ребенка с инвалидностью;

воспитывают тяжелобольного ребенка;

ухаживают за женой/мужем с инвалидностью I или II группы;

ухаживают за женой/мужем с инвалидностью III группы с определенными заболеваниями;

ухаживают за родителями (своими или жены) с инвалидностью I или II группы;

ухаживают за родственниками с I или II группой инвалидности, если нет других членов семьи, которые могут это делать;

опекуны недееспособных лиц;

близкие родственники погибших или пропавших защитников; близкие родственники Героев Украины посмертно.

Детальнее о каждой из категорий можно почитать по ссылке.

Справка Finance.ua:

в Украине зарплаты военных в июне не изменятся. Также они могут получать доплаты за пребывание на передовой в течение 30 дней. Больше о зарплатах военных в июне читайте здесь;

минимальный ежемесячный размер денежного довольствия военнослужащего ВСУ составляет 20 100 гривен;



В Украине могут появиться частные военные компании. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 11 214, согласно которому в Украине предлагают учреждать оборонные компании. По мнению авторов документа, это поможет усилить защиту территориальной целостности Украины и устранить проблему трудоустройства бывших военных после демобилизации.



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