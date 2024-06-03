Когда военнослужащие имеют право уволиться — Finance.ua

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Когда военнослужащие имеют право уволиться

Личные финансы
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Когда военнослужащие имеют право уволиться
Когда военнослужащие имеют право уволиться
Во время военного положения военнослужащие могут покинуть военную службу только при определенных обстоятельствах.
Специалисты Бесплатной юридической помощи сгруппировали перечень семейных обстоятельств и других уважительных причин для увольнения с военной службы лиц, проходящих военную службу по призыву или контракту.
Список семейных обстоятельств и других уважительных причин для увольнения с военной службы лиц, проходящих военную службу, указан в статье 26 Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе».
Итак, категории военных, которые могут уволиться со службы:
  • беременные — в связи с беременностью;
  • женщины в декретном отпуске;
  • женщина, если оба супруга военные и имеют ребенка;
  • мать/отец, которые содержат троих детей и регулярно платят алименты;
  • мать/отец, самостоятельно воспитывающие ребенка;
  • усыновители детей до 18 лет;
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  • самостоятельно воспитывают ребенка с инвалидностью;
  • воспитывают тяжелобольного ребенка;
  • ухаживают за женой/мужем с инвалидностью I или II группы;
  • ухаживают за женой/мужем с инвалидностью III группы с определенными заболеваниями;
  • ухаживают за родителями (своими или жены) с инвалидностью I или II группы;
  • ухаживают за родственниками с I или II группой инвалидности, если нет других членов семьи, которые могут это делать;
  • опекуны недееспособных лиц;
  • близкие родственники погибших или пропавших защитников; близкие родственники Героев Украины посмертно.
Детальнее о каждой из категорий можно почитать по ссылке.

Справка Finance.ua:

  • в Украине зарплаты военных в июне не изменятся. Также они могут получать доплаты за пребывание на передовой в течение 30 дней. Больше о зарплатах военных в июне читайте здесь;
  • минимальный ежемесячный размер денежного довольствия военнослужащего ВСУ составляет 20 100 гривен;
  • В Украине могут появиться частные военные компании. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект № 11 214, согласно которому в Украине предлагают учреждать оборонные компании. По мнению авторов документа, это поможет усилить защиту территориальной целостности Украины и устранить проблему трудоустройства бывших военных после демобилизации.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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