Какие кредитные льготы предусмотрены для военнослужащих — Finance.ua

Какие кредитные льготы предусмотрены для военнослужащих Сегодня 14:08 — Кредит&Депозит

Какие кредитные льготы предусмотрены для военнослужащих

Для военнослужащих государством предусмотрен ряд льгот. Они направлены на облегчение бремени кредитных обязательств для защитников Украины в особый период. Эти льготы помогают решить сложные финансовые вопросы, с которыми сталкиваются военнослужащие и их семьи.

Об этом рассказал юрист Илья Колесник.

Кто имеет право на кредитные льготы

Законодательство Украины предусматривает специальные преференции по кредитным обязательствам для отдельных категорий военнослужащих. Соответственно, такие льготы применяются:

к военным, мобилизованным на особый период — в течение всего времени призыва;

к участникам мероприятий по защите национальной безопасности в районах боевых действий во время особого периода — на период пребывания в зоне боевых действий.

Под льготы подпадают только те военнослужащие, которые проходят службу как мобилизованные, или участники боевых действий.

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Военнослужащие по контрактной форме службы не подлежат указанным льготам.

Какие льготы предусмотрены

на время службы/участия в боях они освобождаются от уплаты процентных ставок за использование кредитных средств;

военные не платят штрафы, пени и другие штрафные санкции за несвоевременные платежи по кредитным договорам перед банками, предприятиями, организациями и т. д.

Исключение составляют кредиты на приобретение недвижимости (квартир, домов) или автомобилей. Для таких целевых кредитов проценты и штрафы начисляются в обычном режиме.

Защита от взыскания кредитной задолженности

Во время военного положения в Украине действуют особые правила урегулирования просроченной кредитной задолженности определенных категорий граждан: военных, раненных, семей погибших, пленных и без вести пропавших.

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В течение военного положения и трех месяцев после его завершения банки, финучреждения и коллекторские компании не могут самостоятельно контактировать с указанными лицами и их родственниками по поводу погашения кредитных долгов.

Граждане защищенных категорий должны уведомить кредиторов о своем статусе и предоставить подтверждающие документы, если не желают получать напоминания о платежах.

Облегчение финансовой нагрузки на военных

С момента объявления 24.02.2024 военного положения в Украине, военнослужащие, резервисты и военнообязанные после призыва освобождаются от уплаты процентов и штрафов/пени за пользование кредитами.

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Банки обязаны не начислять проценты за этот период, а если такие начисления уже были произведены — аннулировать их.

Кроме того, военные во время войны освобождаются от применения штрафных санкций за просрочку платежей по кредитам.

Однако льготы на сам процесс погашения тела кредита (основного долга) законом не предусмотрены.

Чтобы избежать начисления процентов после завершения военных действий, военнослужащим необходимо продолжать уплачивать основную сумму кредита в соответствии с графиком.

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