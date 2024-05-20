В Минстратегпроме расширили возможности бронирования военнообязанных, работающих в ОПК — Finance.ua

В Минстратегпроме расширили возможности бронирования военнообязанных, работающих в ОПК Сегодня 16:11

В Минстратегпроме расширили возможности бронирования военнообязанных, работающих в ОПК

В Министерстве по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины внесли изменения в критерии для определения предприятий имеющими важное значение для национальной экономики. Соответствие этим критериям становится основанием для дальнейшего бронирования военнообязанных работников.

Об этом сообщается на правительственном портале.

Согласно Приказу , который вступил в силу 17 мая 2024 года, изменения касаются тех критериев, которые дают основание для бронирования от 50% работников, независимо от военно-учетной специальности.

Теперь предприятия, учреждения и организации, задействованные в производстве товаров, выполнении работ и оказании услуг оборонного назначения по разработке, изготовлению, ремонту, модернизации и утилизации вооружения, военной и специальной техники, боеприпасов, их составных частей должны соответствовать одному из двух критериев:

1. Быть исполнителем или соисполнителем:

государственного контракта с государственным заказчиком в сфере обороны относительно производства товаров, выполнения работ и услуг, указанных в предыдущем абзаце;

или договора производства товаров оборонного назначения из средств других внебюджетных источников, не запрещенных законодательством Украины.

При этом товары оборонного назначения обязательно должны быть поставлены в воинские части Вооруженных сил Украины и другие военные формирования.

Независимо от источника финансирования, более 50% от общего объема производства предприятия должны составлять товары, работы и услуги оборонного назначения (за последний отчетный период).

2. Получать финансовую государственную поддержку в виде грантов в соответствии с Порядком предоставления финансовой поддержки для обеспечения развития инноваций и технологий для нужд обороны (Brave1), утвержденным постановлением Кабмина от 8 марта 2024 г.

Таким образом, изменения фактически расширяют перечень критериев. Первый объединяет те два, которые действовали до сих пор, добавляя при этом внебюджетные источники финансирования. А второй дает возможность получить основание для бронирования компаниям, находящимся на стадии разработки своего продукта в сфере ОПК.

Для тех предприятий, которые уже начали путь согласно процедуре, действующей до этого времени, ничего не меняется", — подчеркнули в Министерстве.

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