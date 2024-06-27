Обновленное соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой начнет действовать 1 июля: что оно предусматривает — Finance.ua

Обновленное соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой начнет действовать 1 июля: что оно предусматривает Сегодня 15:30 — Казна и Политика

Обновленное соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой начнет действовать 1 июля: что оно предусматривает

Обновленное соглашение о свободной торговле между Украиной и Канадой (CUFTA) вступает в силу уже 1 июля.

Об этом сообщили в Министерстве экономики Украины.

Обновленная CUFTA принесет пользу работникам, предприятиям и потребителям обеих стран, усиливая торговое и экономическое сотрудничество между Канадой и Украиной.

Соглашение сохраняет условия доступа к рынку для товаров из соглашения 2017 года и было обновлено, чтобы включить разделы об инвестициях, услугах и инклюзивной торговле.

«В долгосрочной перспективе обновленная CUFTA укрепит наше всеобщее двустороннее экономическое партнерство», — говорится в совместном заявлении министра экономики Украины Юлии Свириденко и министерства по продвижению экспорта, международной торговли и экономического развития Канады Мэри Нг.

Они отметили, что министры будут продолжать предоставлять дополнительные возможности канадским и украинским предприятиям и работникам для стимулирования прочного, устойчивого и инклюзивного экономического восстановления.

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Министр экономики Украины убеждена, что обновленное соглашение о свободной торговле позволит усилить торгово-экономическое сотрудничество между Украиной и Канадой, укрепит экономическое партнерство обеих стран и будет способствовать участию канадских компаний в экономическом восстановлении и отстройке Украины.

«Это без преувеличения историческое событие, ведь это соглашение является одним из самых современных в мире. Это первое соглашение, которое четко показывает, что Украина разделяет торговую повестку дня Канады, США, ЕС, Японии и других наших партнеров», — подчеркнула Свириденко.

По ее словам, обновленное CUFTA — первое соглашение о свободной торговле, в котором особое внимание уделяется Крыму и крымским татарам и усилению роли коренных народов в экономике и международной торговле. Это основа для экономического развития Крыма после освобождения полуострова от оккупантов.

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Соглашение, в частности, предусматривает либерализацию рынка услуг по отрицательному списку. То есть, когда разрешено все, относительно чего нет оговорок, прописанных в соглашении. А защита инвестиций усилится новыми комплексными и современными инструментами. Это будет способствовать максимальному развитию торговли услугами между украинскими и канадскими компаниями.

Кроме того, благодаря этому соглашению работники украинских компаний, предоставляющих услуги в Канаде, смогут по упрощенным и расширенным условиям податься на временный въезд в Канаду.

Соглашение также поможет Украине построить свободную и открытую цифровую экосистему экономики — это будет способствовать развитию цифровых технологий.

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Для товаров, экспортируемых в Канаду без пошлин, можно использовать компоненты из ЕС, Британии, Израиля. Это расширит привлечение Украины к глобальным цепочкам поставок.

Важное место в соглашении занимают вопросы окружающей среды, труда, прозрачности и ответственного ведения бизнеса.

В целом, текст документа базируется на стандартах соглашения о свободной торговле Канады, США и Мексики и соглашения о Транстихоокеанском партнерстве, к которому Украина готовится присоединиться. Фактически это пакт с партнерами, поддерживающими торговую безопасность Украины.

theБабель По материалам:

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