Банкир спрогнозировал, что инфляция в Украине до конца лета будет оставаться умеренной — Finance.ua

Банкир спрогнозировал, что инфляция в Украине до конца лета будет оставаться умеренной Сегодня 10:09 — Казна и Политика

Банкир спрогнозировал, что инфляция в Украине до конца лета будет оставаться умеренной, konkurent.in.ua

Несмотря на то, что повышение тарифов на электроэнергию, ожидаемое июльское увеличение акцизов на горючее и возможные сложности в работе бизнеса из-за перебоев с энергоснабжением могут оказывать инфляционное давление, до конца лета инфляция будет оставаться достаточно умеренной.

Об этом рассказал глава правления Глобус Банка Сергей Мамедов.

Курс доллара

По его прогнозу, на летний период девальвация гривны будет почти нулевой, а колебание курса доллара будет происходить в пределах коридора 40−41 грн.

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«НБУ является главным игроком на валютном рынке: сейчас действует режим „управляемой гибкости“, который делает невозможным резкий обвал гривны. Кроме того, согласно прогнозам регулятора, до конца года ситуация в украинской экономике не будет выбиваться за рамки ранее озвученных прогнозов. То есть во втором полугодии ускорение инфляции может составить максимально до 6%», — отметил банкир.

Кредитование энергетической отрасли

По словам Мамедова, сейчас энерговосстановление и энергонезависимость являются одними из приоритетов недавно принятой Кабмином Стратегии кредитования.

К тому же часть банков, активно развивающих кредитование, заключили Меморандум о развитии энергокредитов, в котором говорится о единых условиях предоставления кредитов, развитии консорциумного кредитования (когда предоставление крупного по сумме кредита разделено между несколькими банками) и создании условий для существенного снижения процентных ставок.

Банкир отметил, что постепенно улучшаются нормативные акты, внедряются поощрительные условия для предоставления энергокредитов.

Кроме того, часть банков уже реализуют собственные программы льготного кредитования по приобретению энергосберегающего оборудования, ремонту имеющегося оборудования, а также по созданию новой энергогенерации на предприятиях.

«И по таким кредитным программам процентные ставки на 10−20% ниже среднерыночных. К тому же не будем забывать о программе льготного кредитования для малого и среднего бизнеса „5−7-9“, действие которой уже расширено на „энергетические“ нужды предпринимателей, о компенсации процентов и части суммы кредита для ОСМД по спецпрограммам от местных органов власти», — подчеркнул банкир.

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