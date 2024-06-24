Украина должна простить частным предпринимателям $20 млрд кредитов, — Financial Times Сегодня 15:49

Украина должна простить частным предпринимателям $20 млрд кредитов, — Financial Times

Украина будет вынуждена простить частным предпринимателям $20 млрд кредитных средств. Об этом пишет Financial Times

Отмечается, что вторжение россии обошлось Украине миллиарды долларов. До этого Киев уже находился в сложной долговой ситуации, реструктурировав свой частный долг в 2015 году после того, как россия аннексировала Крым. Впрочем, теперь Украина должна сбалансировать заимствования для финансирования войны с управлением старыми долговыми обязательствами.

«Это сложное жонглирование. Киев должен отвечать фискальным ожиданиям суверенных и многосторонних кредиторов, чье финансирование поддерживает военные усилия и экономику. В то же время, он должен оставаться привлекательным для частных инвесторов, чьи денежные потоки будут иметь решающее значение на следующий день после войны — когда восстановление нужно будет начать серьезно», — говорится в материале.

Издание пишет, что лучший путь для Украины — присмотреться к владельцам облигаций и добиваться сокращения долга примерно на 40 процентов, согласно ожиданиям рынка. Страна не может отвлекаться на длительное соглашение о банкротстве, и оно должно остановить финансовые оттоки, поскольку стоимость войны растет. Ежегодные выплаты будут необходимы для сохранения привлекательности для будущих кредиторов, но должны быть небольшими и символическими.

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В то же время авторы подчеркивают, что Киеву следует опасаться слишком сильно давить на владельцев облигаций, поскольку те могут затем продать свои долги хедж-фондам или другим частным структурам.

«На недавнем саммите G7 лидеры договорились использовать проценты от замороженных активов россии для помощи в финансировании военных усилий Украины. Несмотря на то, что соглашение многообещающее для финансов Украины, его реализация потребует времени. Между тем владельцы облигаций не должны рассматривать это как какую-то другую суверенную реструктуризацию. На кону война», — резюмирует СМИ.

УНІАН По материалам:

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