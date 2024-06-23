Сколько кредитов получили предприниматели по программе «Доступные кредиты 5−7−9%» с начала года — Finance.ua
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Сколько кредитов получили предприниматели по программе «Доступные кредиты 5−7−9%» с начала года

Кредит&Депозит
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Сколько кредитов получили предприниматели по программе «Доступные кредиты 5−7−9%» с начала года
Сколько кредитов получили предприниматели по программе «Доступные кредиты 5−7−9%» с начала года
С начала 2024 года по государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9%» предприниматели получили 11 374 кредита на 43,9 млрд грн, из которых от банков государственного сектора экономики — 8499 кредита на 22,2 млрд гривен.
Об этом сообщает Министерство финансов Украины.
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В частности, за прошлую неделю в рамках программы от уполномоченных банков было выдано 388 льготных кредитов на общую сумму 1,3 млрд грн.
За время действия военного положения в Украине выдано 55 516 кредитов на 221,2 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 41 533 кредита на 112,6 млрд грн).
Из них по состоянию на 17 июня текущего года:
  • инвестиционные цели — 19,74 млрд грн;
  • финансирование оборотного капитала — 61,85 млрд грн;
  • кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей — 38,69 млрд грн;
  • переработку сельскохозяйственной продукции — 16,29 млрд грн;
  • антивоенные цели — 57,35 млрд грн;
  • кредитование в зоне высокого военного риска — 13,94 млрд грн.
Итого с момента старта Программы подписано 90 338 кредитных договоров на 310,8 млрд грн, из них банками государственного сектора экономики — 62 009 договоров на 139,3 млрд гривен.
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Программа реализуется Фондом развития предпринимательства (ФРП), единственным участником которого является Правительство Украины в лице Министерства финансов Украины, которое координирует все ключевые аспекты деятельности Фонда.
Напомним, Кабинет Министров расширил сферу действия кредитной программы «5−7-9». Теперь доступные кредиты можно получить на строительство и обустройство газотурбинных, газопоршневых и биогазовых генерационных установок.
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По материалам:
Finance.ua
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