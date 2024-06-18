В Украине подешевеют кредиты для бизнеса: детали — Finance.ua

В Украине подешевеют кредиты для бизнеса: детали Сегодня 19:00 — Кредит&Депозит

В Украине подешевеют кредиты для бизнеса: детали, www.freepik.com

После снижения учетной ставки до 13% и введения Нацбанком Стратегии кредитования банки сумеют значительно снизить ставки по кредитам компаниям наиболее стратегических отраслей экономики.

Такое мнение высказала первый заместитель председателя правления «Глобус Банка» Елена Дмитриева.

По ее словам, государственные банки будут кредитовать преимущественно крупные предприятия и государственные институции. В то же время, коммерческие банки сосредоточатся в основном на кредитовании малого и среднего бизнеса.

«Особый акцент будет сделан на страховании военных рисков при предоставлении кредитов предприятиям на деоккупированных территориях и территориях, наиболее пострадавших от вооруженной агрессии. Это позволит большему количеству банков приобщиться к Стратегии кредитования», — подчеркнула Дмитриева.

Она напомнила, что по результатам состоявшейся в Берлине Ukraine Recovery Conference 2024 было заключено около 110 международных соглашений на сумму свыше $16 млрд.

Эксперт предполагает, что благодаря этому в ближайшее время будут введены новые государственные кредитные программы, направленные как раз на кредитование стратегических отраслей: энергетики, оборонно-промышленного комплекса, сельского хозяйства, а также на приобретение энергоэффективного оборудования для бизнеса.

Национальный банк снизил учетную ставку с 13,5% до 13% с 14 июня. Этому способствовали все еще сдержанные показатели инфляции, продолжающееся улучшение инфляционных ожиданий и баланс рисков для дальнейшей инфляционной динамики.

Ранее директор департамента малого и среднего бизнеса «Глобус Банка» Оксана Шульга прогнозировала, что в течение апреля-июня ставки по целевым банковским кредитам для малого и среднего бизнеса без учета льготных государственных программ могут снизиться до 15−17% годовых.

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УНІАН По материалам:

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