Доля кредитов в расходах украинцев выросла до исторического максимума: отчет НБУ — Finance.ua

Доля кредитов в расходах украинцев выросла до исторического максимума: отчет НБУ Сегодня 16:01 — Кредит&Депозит

Доля кредитов в расходах украинцев выросла до исторического максимума: отчет НБУ

Украинцы активно пользуются заемными средствами. Соотношение кредитов и расходов на потребление приближается к исторически самым высоким показателям.

Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности Национального банка Украины.

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«В последние месяцы население улучшало оценки своего текущего материального положения, о чем свидетельствует опрос Info Sapiens. Вырос также индекс целесообразности крупных покупок, хотя он и остался ниже довоенного уровня. Это, вероятно, результат роста доходов и более высокой занятости», — отмечается в отчете.

График: НБУ

Начиная со ІІ квартала 2023 года растут реальные потребительские расходы. В то же время спрос на потребительские займы растет еще быстрее. Об этом свидетельствуют как результаты опроса банков об условиях кредитования, так и продолжающийся более года стремительный рост объемов портфеля.

«Соотношение новых потребительских кредитов банков с объемами потребления населения достигло в IV квартале 2023 года исторического максимума, наблюдавшегося в 2021 году — 16%. Для небанковских кредитов этот показатель не превышает 1%», — пишут авторы отчета.

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Хотя влияние кредитования на потребление все еще не определяющее, его вклад постепенно растет. Ожидаем устойчивый спрос на потребительские займы и в дальнейшем будет сохраняться, подпитанный прежде всего ростом доходов и потребительскими настроениями.

«Резкий рост кредитного портфеля происходит сопоставимо с изменением доходов домохозяйств. Поэтому совокупная долговая нагрузка населения остается низкой. Соотношение валовых кредитов и доходов составляет около 9%. По опросу Info Sapiens, менее чем у четверти домохозяйств есть кредиты. Банки и далее оценивают закредитованность населения как рекордно низкую», — добавили в НБУ.

Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

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