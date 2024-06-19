Доля кредитов в расходах украинцев выросла до исторического максимума: отчет НБУ — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Доля кредитов в расходах украинцев выросла до исторического максимума: отчет НБУ

Кредит&Депозит
24
Доля кредитов в расходах украинцев выросла до исторического максимума: отчет НБУ
Доля кредитов в расходах украинцев выросла до исторического максимума: отчет НБУ
Украинцы активно пользуются заемными средствами. Соотношение кредитов и расходов на потребление приближается к исторически самым высоким показателям.
Об этом говорится в отчете о финансовой стабильности Национального банка Украины.
Читайте также
«В последние месяцы население улучшало оценки своего текущего материального положения, о чем свидетельствует опрос Info Sapiens. Вырос также индекс целесообразности крупных покупок, хотя он и остался ниже довоенного уровня. Это, вероятно, результат роста доходов и более высокой занятости», — отмечается в отчете.
График: НБУ
График: НБУ
Начиная со ІІ квартала 2023 года растут реальные потребительские расходы. В то же время спрос на потребительские займы растет еще быстрее. Об этом свидетельствуют как результаты опроса банков об условиях кредитования, так и продолжающийся более года стремительный рост объемов портфеля.
«Соотношение новых потребительских кредитов банков с объемами потребления населения достигло в IV квартале 2023 года исторического максимума, наблюдавшегося в 2021 году — 16%. Для небанковских кредитов этот показатель не превышает 1%», — пишут авторы отчета.
Читайте также
Хотя влияние кредитования на потребление все еще не определяющее, его вклад постепенно растет. Ожидаем устойчивый спрос на потребительские займы и в дальнейшем будет сохраняться, подпитанный прежде всего ростом доходов и потребительскими настроениями.
«Резкий рост кредитного портфеля происходит сопоставимо с изменением доходов домохозяйств. Поэтому совокупная долговая нагрузка населения остается низкой. Соотношение валовых кредитов и доходов составляет около 9%. По опросу Info Sapiens, менее чем у четверти домохозяйств есть кредиты. Банки и далее оценивают закредитованность населения как рекордно низкую», — добавили в НБУ.
Кстати, портал Finance.ua проанализировал кредитные предложения большинства украинских банков. Лучшие мы отобрали в специальном сервисе.

Сравнить и подобрать кредит можно здесь 👛

Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.