Как принять взвешенное решение о кредите: правила финансовой безопасности — Finance.ua

Как принять взвешенное решение о кредите: правила финансовой безопасности Сегодня 12:03 — Личные финансы

Как принять взвешенное решение о кредите: правила финансовой безопасности

Понимание основных принципов и стратегий безопасности в сфере денег и кредитов важно для финансовой устойчивости каждого из нас.

Об этом пишет Финкульт.

Отмечается, что кредит — это предоставление денег на условиях возврата, соблюдения сроков, своевременной оплаты, целевого использования и обеспеченности.

Как принять взвешенное решение по кредиту

1. Рассчитывайте реальную, а не номинальную процентную ставку. Реальная или эффективная процентная ставка включает все выплаты, связанные с обслуживанием долга, а также возможные штрафы и пени в случае нарушения условий договора.

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2. Пересчитывайте проценты в годовую ставку.

Формула расчета процентов по кредиту выглядит следующим образом:

П = С*ПС/100*КД/ДГ, где

П — сумма начисленных процентов;

С — сумма кредита;

ПС — процентная ставка по кредиту (% годовых);

КД — количество дней кредитования;

ДГ — количество дней в году.

3. Реалистично оценивайте свою способность оплатить кредит. Ежемесячные выплаты по кредиту не должны превышать 10% вашего дохода.

4. Лучше накапливать, чем брать кредит. Специалисты советуют не брать кредит, если у вас есть возможность накопить нужную сумму.

5. Используйте депозитные средства, прежде чем брать кредит. Не берите кредит, если у вас достаточно денег на покупку. Иногда люди берут кредит с достаточной суммой на депозите.

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6. Изучите все преимущества и ограничения кредитного продукта. Некоторые кредиты могут разрешить досрочное погашение без штрафов. Кредиты могут быть полезны, но важно помнить, что они не бесплатны. Их стоимость может оказать значительное влияние на ваше финансовое положение.

Заметим, что отнесение банка к категории неплатежеспособных, введение процедуры временной администрации или ликвидации банка не прекращают действие кредитных договоров.

Заемщик обязан вернуть банку основную сумму долга и уплатить проценты в размерах и в сроки, установленные условиями кредитного договора. Это также касается задолженности по платежным картам.

Напомним, для военнослужащих государством предусмотрен ряд льгот. Они направлены на облегчение бремени кредитных обязательств для защитников Украины в особый период. Эти льготы помогают решить сложные финансовые вопросы, с которыми сталкиваются военнослужащие и их семьи.

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