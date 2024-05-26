Сколько льготных кредитов получили предприниматели с начала военного положения (инфографика) — Finance.ua

Сколько льготных кредитов получили предприниматели с начала военного положения (инфографика) Сегодня 13:17 — Кредит&Депозит

Сколько льготных кредитов получили предприниматели с начала военного положения (инфографика)

За время действия военного положения в Украине в рамках Государственной программы «Доступные кредиты 5−7-9%» выдано 53 724 кредита на 215 млрд грн.

Об этом говорится на правительственном портале.

В частности, за прошедшую неделю предприниматели получили от уполномоченных банков 512 льготных кредита на общую сумму 1,7 млрд грн. Из них 419 кредитов от банков государственного сектора экономики на 0,9 млрд грн.

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С начала 2024 года по программе предприниматели получили 9582 кредита на 37,7 млрд грн, из которых от банков государственного сектора экономики — 7085 кредитов на 18,9 млрд гривен.

За время действия военного положения в Украине выдано 53 724 кредита на 215 млрд грн (в том числе банками государственного сектора — 40 119 кредитов на 109,3 млрд грн).

Из них по состоянию на 20 мая текущего года:

инвестиционные цели — 18,40 млрд грн;

финансирование оборотного капитала — 60,80 млрд грн;



кредиты для сельскохозяйственных товаропроизводителей — 37,93 млрд грн;



переработка сельскохозяйственной продукции — 15,25 млрд грн;



антивоенные цели — 57,36 млрд грн;



кредитование в зоне высокого военного риска — 12,02 млрд грн.



Итого с момента старта программы подписано 88 546 кредитных договоров на 304,7 млрд грн, из них банками государственного сектора экономики — 60 595 договоров на 136 млрд гривен.

Напомним, банки снизили ставки по депозитам как для бизнеса, так и населения. В то же время снижается стоимость кредитов для предприятий.

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