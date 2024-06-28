ВАКС снял арест с акций ряда облгазов, которые связывали с Фирташем. В АРМА отреагировали — Finance.ua

ВАКС снял арест с акций ряда облгазов, которые связывали с Фирташем. В АРМА отреагировали Сегодня 21:30 — Казна и Политика

Высший антикоррупционный суд отменил аресты акций ряда облгазов, действовавших в структуре «Региональной газовой компании» (РГК). Эту компанию связывают с бизнесменом Дмитрием Фирташем.

Об этом сообщила «Экономическая правда» со ссылкой на определение суда . В комментарии ВАКС подтвердил соответствующее решение. Впрочем, полный текст с мотивацией постановления должен быть оглашен 1 июля.

Как говорится в материалах решения, речь идет об акциях, эмитированных АО «Винницагаз», «Волыньгаз», «Днепропетровскгаз», «Житомиргаз», «Закарпатгаз», «Запорожгаз», «Ивано-Франковскгаз», «Киевоблгаз», «Львовгаз», «Николаевгаз», «Ровногаз», «Сумыгаз», «Тисменицагаз», «Хмельницкгаз», «Черновцыгаз», «Черниговгаз», «Харьковгаз», «Харьковгоргаз», «Криворожгаз», «Луганскгаз».

Они принадлежат кипрским компаниям Olubera Ventures Limited, Solvotore Enterprises Limited, Pesnero Investments Limited, ЧАО «Газтек» и другим, называвшимся в СМИ причастными к Фирташу.

Большинство этих облгазов указано в структуре РГК. Отметим, в мае 2022 года суд арестовал и передал в управление АРМА корпоративные права 26 облгазов из-за неуплаты пользования сетями. Позже правительство передало эти активы в управление «Нафтогаза».

АРМА обратилась в Офис генпрокурора

Агентство по розыску и менеджменту активов направило обращение в Офис генпрокурора из-за решения Высшего антикоррупционного суда, отменившего аресты акций ряда облгазов, сообщает hromadske.

Агентство назвало решение суда таки, что «влечет за собой финансовые и политические последствия для Украины и национальной безопасности».

«Считаем, что Агентство за последние 6 месяцев своим титаническим трудом доказало эффективность от управления 26 „облгазами Фирташа“. Это то, что не смогло сделать предыдущее руководство АРМА. В частности, приказом главы АРМА в Агентстве была создана совместно с СБУ Межведомственная рабочая группа, которая своей системной совместной работой за полгода наработала тысячи документов, запросов и ответов, контрольных документов. Их результатом стало то, что согласно распределению дивидендов должно поступить в бюджет более 800 млн грн, из которых: за 2022 год — 226 млн грн, за 2023 год — 564 млн грн», — отметили в агентстве.

Там заявили, что решение ВАКС обостряет вопросы дальнейших поступлений в государственный бюджет, который напрямую затрагивает национальные интересы Украины, особенно во время войны.

«В то же время возврат Фирташу облгазов является беспрецедентным решением во время войны. В целях защиты национальных интересов государства, поступлений по договорам управления арестованных активов, предотвращения остановки хозяйственной деятельности во время войны, АРМА уже обратилась в Офис Генерального прокурора о повторном наложении ареста на „облгазы Фирташа“», — говорится в ответе АРМА.

hromadske По материалам:

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