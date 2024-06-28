АРМА получила в управление завод родственников Медведчука и Казака стоимостью $5 миллионов — Finance.ua

АРМА получила в управление завод родственников Медведчука и Казака стоимостью $5 миллионов Сегодня 19:15 — Казна и Политика

Государственное бюро расследований передало в управление Национальному агентству по выявлению активов (АРМА) предприятие ближайших родственников подозреваемых в государственной измене экс-народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку стоимостью 5 млн долларов США.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В управление государства перейдет завод по производству кирпича во Львовской области, конечные владельцы которого — родные братья Медведчука и Казака.

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Как говорится в сообщении, предприятие годами уклонялось от уплаты налогов, в то время как доходы шли на финансирование вооруженной агрессии россии против Украины.

Недавно ГБР во взаимодействии с СБУ уведомило о подозрениях фигурантов расследования.

В государственную собственность также перейдет другое имущество предприятия: четыре внедорожника, два экскаватора, трактор, автопогрузчик, земельные участки общей площадью более 10 га, нежилые помещения площадью более 31 тыс. квадратных метров.

Економічна Правда По материалам:

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