АРМА получила в управление завод родственников Медведчука и Казака стоимостью $5 миллионов — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

АРМА получила в управление завод родственников Медведчука и Казака стоимостью $5 миллионов

Казна и Политика
18
Государственное бюро расследований передало в управление Национальному агентству по выявлению активов (АРМА) предприятие ближайших родственников подозреваемых в государственной измене экс-народным депутатам Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку стоимостью 5 млн долларов США.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
В управление государства перейдет завод по производству кирпича во Львовской области, конечные владельцы которого — родные братья Медведчука и Казака.
Читайте также
Как говорится в сообщении, предприятие годами уклонялось от уплаты налогов, в то время как доходы шли на финансирование вооруженной агрессии россии против Украины.
Недавно ГБР во взаимодействии с СБУ уведомило о подозрениях фигурантов расследования.
В государственную собственность также перейдет другое имущество предприятия: четыре внедорожника, два экскаватора, трактор, автопогрузчик, земельные участки общей площадью более 10 га, нежилые помещения площадью более 31 тыс. квадратных метров.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.