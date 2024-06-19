АРМА продаст квадроциклы Медведчука — Finance.ua
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АРМА продаст квадроциклы Медведчука

Фондовый рынок
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АРМА продаст квадроциклы Медведчука
АРМА продаст квадроциклы Медведчука
Агентство по розыску и менеджменту активов продолжает реализацию имущества, преступным путем приобретенного предателем Украины виктором медведчуком. В этот раз на реализацию выставлены два квадроцикла марки «BOMBARDIER» и багги марки «TRAXTER».
Об этом говорится в сообщении АРМА.
Агентство в мае провело открытый конкурсный отбор юридического лица, реализующего указанные выше транспортные средства. Победителем конкурса, по решению конкурсной Комиссии, был избран — ЧП «Тендер Онлайн», с которым Агентство заключило договор.
Сейчас организатор заканчивает оценку активов (квадроциклов и багги), после которой пройдут торги на портале Прозорро.Продажи.
Кроме того, Нацагентством запущен процесс реализации около тысячи тонн кукурузы, более двух тысяч тонн пшеницы, более 100 тонн продукции, предназначенной для защиты растений, около 27 тысяч тонн железной руды и 44 тысяч тонн хлористого калия. Также реализуется компьютерная техника и лесоматериалы. Все эти активы уже проходят этап независимой оценки, после чего будут реализованы на портале Прозорро.Продажи.
Подробную информацию об объявленных АРМА конкурсах по реализации арестованных активов можно найти ЗДЕСЬ.

Справка Finance.ua:

  • Итого в течение 5 месяцев 2024 года Агентство обеспечило поступления в госбюджет 103,641 млн гривен от реализации арестованных активов, в том числе уплаченные таможенные платежи на сумму 15 432 935,91 грн.
По материалам:
Finance.ua
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