Украина получила от Канады кредит на $1,5 миллиарда для финансирования соцвыплат — Finance.ua
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Украина получила от Канады кредит на $1,5 миллиарда для финансирования соцвыплат

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Украина получила от Канады кредит на $1,5 миллиарда для финансирования соцвыплат
Украина получила от Канады кредит на $1,5 миллиарда для финансирования соцвыплат
Украина получила кредит от Канады в размере 2 миллиардов канадских долларов для бюджетной поддержки.
Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.
Шмыгаль отметил, что полученные Украиной 2 млрд канадских долларов помогут правительству профинансировать социальные выплаты.
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Общая сумма финансовой поддержки от Канады с начала полномасштабного вторжения россии составляет около 7 млрд канадских долларов, отметил Шмыгаль.
Со своей стороны, министр финансов Сергей Марченко уточнил, что в среду Украина получила от Канады 1,5 млрд долларов США, а с февраля 2022 года канадская бюджетная помощь достигла 5,1 млрд долларов США.
Также в среду Европейская комиссия перевела Украине первый транш — 4,5 млрд евро — макрофинансовой помощи из крупного четырехлетнего пакета поддержки.
По материалам:
Finance.ua
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