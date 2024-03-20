Канада ратифицировала обновленное соглашение о свободной торговле с Украиной — Finance.ua

Канада ратифицировала обновленное соглашение о свободной торговле с Украиной Сегодня 10:45 — Казна и Политика

Канада завершила ратификацию обновленного Соглашения о свободной торговле с Украиной — генерал-губернатор Канады Мэри Саймон подписала законопроект о ратификации обновленного соглашения, после чего он вступил в силу.

Сенат Канады одобрил этот законопроект в третьем и последнем чтении менее чем за час до этого.

Ранее этот законопроект преодолел такой же трехэтапный путь в Палате общин.

Для того чтобы преимуществами соглашения могли воспользоваться предприниматели обеих стран, его еще должна ратифицировать Украина.

Оригинальное Соглашение о свободной торговле между Канадой и Украиной вступило в силу 1 августа 2017 года и позволило взаимно отменить или снизить импортные пошлины на большинство товарных позиций.

В сентябре 2023 года президент Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Джастином Трюдо подписал обновленное Соглашение, которое теперь покрывает также торговлю услугами, а не только товарами, инвестициями, телекоммуникациями и другими перспективными сферами.

Укрінформ По материалам:

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