Канада ратифицировала обновленное соглашение о свободной торговле с Украиной — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Канада ратифицировала обновленное соглашение о свободной торговле с Украиной

Казна и Политика
13
Канада завершила ратификацию обновленного Соглашения о свободной торговле с Украиной — генерал-губернатор Канады Мэри Саймон подписала законопроект о ратификации обновленного соглашения, после чего он вступил в силу.
Сенат Канады одобрил этот законопроект в третьем и последнем чтении менее чем за час до этого.
Ранее этот законопроект преодолел такой же трехэтапный путь в Палате общин.
Для того чтобы преимуществами соглашения могли воспользоваться предприниматели обеих стран, его еще должна ратифицировать Украина.
Оригинальное Соглашение о свободной торговле между Канадой и Украиной вступило в силу 1 августа 2017 года и позволило взаимно отменить или снизить импортные пошлины на большинство товарных позиций.
В сентябре 2023 года президент Владимир Зеленский вместе с премьер-министром Джастином Трюдо подписал обновленное Соглашение, которое теперь покрывает также торговлю услугами, а не только товарами, инвестициями, телекоммуникациями и другими перспективными сферами.
По материалам:
Укрінформ
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.