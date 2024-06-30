Сколько тратит государство на образование одного человека творческой профессии — Finance.ua

Сколько тратит государство на образование одного человека творческой профессии
Средняя стоимость обучения одного человека творческой профессии для государства составляет 2 млн грн.
Об этом сообщил и. о. министра культуры и информационной политики Ростислав Карандеев.
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По его словам, это не максимально верифицированная оценка, она для разных творческих специальностей и направлений разная.
«Эта цифра 2 млн грн — это примерно та стоимость, которую вкладывает государство, частное лицо, родители, чтобы получить необходимый, конкурентоспособный на рынке труда уровень владения художественными и культурными практиками», — сказал Карандеев на всеукраинском форуме «Культура во время войны. Человеческий капитал» в среду в Киеве.
Отмечается также, что средняя продолжительность подготовки человека к творческой профессии составляет 15 лет: 6−8 лет художественная школа, 4 года колледж, 4 года — вуз.
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По данным Евростата, каждый десятый житель Европы от 15 до 29 лет не работает и не учится (в ЕС этот показатель обозначают как NEET).
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