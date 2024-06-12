Минобразования поручило учебным заведениям выполнить распоряжение правительства об экономии электроэнергии — Finance.ua

Минобразования поручило учебным заведениям выполнить распоряжение правительства об экономии электроэнергии Сегодня 15:29

Минобразования поручило учебным заведениям выполнить распоряжение правительства об экономии электроэнергии

Министерство образования и науки Украины поручило учебным заведениям выполнить распоряжение правительства об экономии электроэнергии.

«С целью стабилизации работы объединенной энергетической системы Украины, государственным предприятиям, учреждениям, учебным заведениям и организациям, относящимся к сфере управления Министерства образования и науки Украины, необходимо выполнять мероприятия, предусмотренные распоряжением (№ 510 от 7 июня — ИФ-У)», — говорится в письме министерства соответствующим предприятиям и учреждениям.

В частности, согласно распоряжению правительства № 510 от 7 июня, рекомендуется до 31 декабря 2024 года обеспечить экономию электрической энергии в помещениях путем прекращения использования кондиционеров воздуха, наружного освещения зданий и прилегающей территории.

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