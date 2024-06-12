Минобразования поручило учебным заведениям выполнить распоряжение правительства об экономии электроэнергии — Finance.ua
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Минобразования поручило учебным заведениям выполнить распоряжение правительства об экономии электроэнергии

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Минобразования поручило учебным заведениям выполнить распоряжение правительства об экономии электроэнергии
Минобразования поручило учебным заведениям выполнить распоряжение правительства об экономии электроэнергии
Министерство образования и науки Украины поручило учебным заведениям выполнить распоряжение правительства об экономии электроэнергии.
«С целью стабилизации работы объединенной энергетической системы Украины, государственным предприятиям, учреждениям, учебным заведениям и организациям, относящимся к сфере управления Министерства образования и науки Украины, необходимо выполнять мероприятия, предусмотренные распоряжением (№ 510 от 7 июня — ИФ-У)», — говорится в письме министерства соответствующим предприятиям и учреждениям.
В частности, согласно распоряжению правительства № 510 от 7 июня, рекомендуется до 31 декабря 2024 года обеспечить экономию электрической энергии в помещениях путем прекращения использования кондиционеров воздуха, наружного освещения зданий и прилегающей территории.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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