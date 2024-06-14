Канада ввела новые санкции против российского ВПК и нарушителей ограничений — Finance.ua

Канада ввела новые санкции против российского ВПК и нарушителей ограничений Сегодня 10:32 — Мир

Канада ввела новые санкции против российского ВПК и нарушителей ограничений

Канада ввела дополнительные санкции против российского военно-промышленного комплекса и субъектов, причастных к обходу санкций, облегчающих доступ россии к санкционным товарам.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Канады.

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Отмечается, что новые санкции направлены против многих физических и юридических лиц, причастных к дезинформационным и пропагандистским операциям.

По словам министра иностранных дел Канады Мелани Джоли, санкции также касаются предприятий российского ВПК, поставляющих ключевые технологии и электрические компоненты для поддержки военных усилий россии.

Кроме того, санкции направлены на субъектов, причастных к обходу санкций, облегчающих доступ москвы к санкционным товарам или к доходам от нефти, проданной по ценам, превышающим установленные G7 предельные цены.

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Соответственно, ограничение также включает запрет на экспорт станков с числовым программным управлением, которые россия может использовать в производстве и изготовлении оружия.

«Новые санкции отражают наши давние усилия, направленные на то, чтобы подорвать способность президента путина вести незаконную войну, в том числе путем проведения грубых дезинформационных кампаний. Наше послание путину четкое: выведите свои военные и марионеточные силы из Украины. Канада вместе со своими международными партнерами будет продолжать поддерживать Украину и ее народ» — добавила Джоли.

Економічна Правда По материалам:

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