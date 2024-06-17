Канада объявила о выделении Украине $38 млн: на что потратят средства — Finance.ua

Канада объявила о выделении Украине $38 млн: на что потратят средства Сегодня 11:45 — Казна и Политика

Канада объявила о выделении Украине $38 млн: на что потратят средства

На Глобальном саммите мира в Швейцарии премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о пакете мер в поддержку Украины на сумму 52,4 миллиона канадских долларов (примерно 38,25 миллиона долларов США).

Об этом идет речь на сайте премьер-министра Канады.

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Отмечается, что почти 11 млн долларов пойдут на:

поддержку уязвимых детей, молодежи из групп риска и реинтеграцию перемещенных детей, которые возвращаются в Украину, путем улучшения услуг по защите детей и вариантов семейного ухода;

улучшение доступа к правосудию для жертв военных преступлений;

повышение осведомленности семей и гражданского общества о процессе розыска пропавших без вести;

оказание поддержки мужчинам, пережившим сексуальное насилие в условиях конфликта, в частности военнопленным.

Также Канада выделит 14,6 млн долларов на восстановление энергетической инфраструктуры. В частности, средства будут направлены на поддержку срочных усилий Украины по замене поврежденного энергетического оборудования и инфраструктуры.

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Еще 11,24 млн долларов Канада выделит на:

поддержку Международного валютного фонда в его усилиях по оказанию помощи Украине в получении технической помощи и обучения, необходимых для проведения экономических реформ и возможного вступления в Европейский Союз;

повышение способности Украины безопасно очищать свою территорию от мин и других взрывоопасных последствий войны;

предоставление правительству Украины технической помощи со стороны экспертов правительства Канады в области юстиции и энергетики.

Согласно сообщению на сайте Трюдо, ядерные объекты сталкиваются с угрозами и уязвимыми местами в сфере безопасности, поэтому 1,46 миллиона долларов уйдет на поддержку безопасной и надежной эксплуатации ядерных объектов в Украине через Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

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