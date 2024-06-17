Канада объявила о выделении Украине $38 млн: на что потратят средства — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Канада объявила о выделении Украине $38 млн: на что потратят средства

Казна и Политика
10
Канада объявила о выделении Украине $38 млн: на что потратят средства
Канада объявила о выделении Украине $38 млн: на что потратят средства
На Глобальном саммите мира в Швейцарии премьер-министр Канады Джастин Трюдо объявил о пакете мер в поддержку Украины на сумму 52,4 миллиона канадских долларов (примерно 38,25 миллиона долларов США).
Об этом идет речь на сайте премьер-министра Канады.
Читайте также
Отмечается, что почти 11 млн долларов пойдут на:
  • поддержку уязвимых детей, молодежи из групп риска и реинтеграцию перемещенных детей, которые возвращаются в Украину, путем улучшения услуг по защите детей и вариантов семейного ухода;
  • улучшение доступа к правосудию для жертв военных преступлений;
  • повышение осведомленности семей и гражданского общества о процессе розыска пропавших без вести;
  • оказание поддержки мужчинам, пережившим сексуальное насилие в условиях конфликта, в частности военнопленным.
Также Канада выделит 14,6 млн долларов на восстановление энергетической инфраструктуры. В частности, средства будут направлены на поддержку срочных усилий Украины по замене поврежденного энергетического оборудования и инфраструктуры.
Читайте также
Еще 11,24 млн долларов Канада выделит на:
  • поддержку Международного валютного фонда в его усилиях по оказанию помощи Украине в получении технической помощи и обучения, необходимых для проведения экономических реформ и возможного вступления в Европейский Союз;
  • повышение способности Украины безопасно очищать свою территорию от мин и других взрывоопасных последствий войны;
  • предоставление правительству Украины технической помощи со стороны экспертов правительства Канады в области юстиции и энергетики.
Согласно сообщению на сайте Трюдо, ядерные объекты сталкиваются с угрозами и уязвимыми местами в сфере безопасности, поэтому 1,46 миллиона долларов уйдет на поддержку безопасной и надежной эксплуатации ядерных объектов в Украине через Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
По материалам:
Діло
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.