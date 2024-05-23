В Канаде заморозили российского имущества и денежных средств более чем на $350 миллионов — Finance.ua
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В Канаде заморозили российского имущества и денежных средств более чем на $350 миллионов

Мир
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В Канаде заморозили российского имущества и денежных средств более чем на $350 миллионов
В Канаде заморозили российского имущества и денежных средств более чем на $350 миллионов
В рамках внедрения экономических санкций против рф за нарушение суверенитета Украины в Канаде было заблокировано активов и средств на общую сумму более 457 млн ​​канадских долларов (более 350 млн долл. США).
Об этом заявили в Королевской канадской конной полиции, ответственной за контроль за соблюдением санкций.
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«С 24 февраля 2022 года в Канаде в целом было заморожено активов на 140,1 млн канадских долларов в эквиваленте и прекращено финансовых транзакций более чем на 317,2 млн долл., в соответствии с запретами, определенными Актом о специальных экономических мерах в отношении россии», — заявили правоохранители.
В полиции добавили, что заблокировали также финансовые операции на сумму 387,2 тыс. канадских долл. и заморозили активы на 116,1 тыс. долл., связанные с подсанкционными белорусскими лицами.
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Добавим, что в прошлый раз подобные монетарные данные по канадским антироссийским санкциям были обнародованы в сентябре прошлого года и с тех пор общая стоимость замороженного имущества и средств выросла всего на 16 млн канадских долл., хотя перечень подсанкционных лиц был расширен.
По материалам:
Укрінформ
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