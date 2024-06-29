Сколько средств из госбюджета израсходовали на оборону за пять месяцев — Finance.ua

Сколько средств из госбюджета израсходовали на оборону за пять месяцев
За январь — май 2024 года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 732,8 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов Украины.
«Так, за январь-май 2024 года расходы общего фонда госбюджета на сектор безопасности и обороны составили 732,8 млрд гривен или 58,3% от всей суммы расходов общего фонда госбюджета. В мае — 178,1 млрд грн», — говорится в сообщении.
На что направили средства
Эти средства были направлены на:
- денежное довольствие для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава, полицейских;
- приобретение военной/специальной техники, вооружения, боеприпасов, продукции оборонного назначения, средств индивидуальной защиты (шлемов, бронежилетов и другой специальной экипировки), горюче-смазочных материалов, продуктов питания,
- и другие виды затрат на обеспечение деятельности соответствующих органов и формирований.
Напомним, за январь-май 2024 года общая сумма кассовых расходов общего фонда государственного бюджета составляет 1257,9 млрд грн. Больше всего средств с начала года было направлено на оплату труда — 494 млрд грн.
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