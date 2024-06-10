Канада на год продлила беспошлинный импорт украинской продукции — Finance.ua

Канада на год продлила беспошлинный импорт украинской продукции Сегодня 12:21 — Казна и Политика

Канада на год продлила беспошлинный импорт украинской продукции

Канада продлила на год срок действия освобождения от таможенных пошлин на товары, которые происходят из Украины. Это решение обеспечивает продолжение беспошлинного импорта украинской продукции в Канаду, действующее с 9 июня 2022 года.

Об этом написала министр экономики Юлия Свириденко.

«Мы искренне благодарны нашим канадским партнерам за поддержку украинской экономики путем увеличения экспорта и временного отказа от таможенных пошлин торговых сборов на импорт из Украины. Это неоценимый вклад в нашу устойчивость», — написала она.

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На сайте правительства Канады указано, что согласно приказу SOR/2024−111, беспошлинный импорт украинской продукции, введенный 9 июня 2022 года, продлится до 9 июня 2025 года.

Согласно сообщению, освобождение от таможенных платежей предоставляется товарам украинского происхождения, прошедшим последний производственный процесс, кроме минимальных сделок, в Украине. Под минимальными операциями подразумеваются сохранность товара, упаковка, разведение водой и т. д.

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Кроме освобождения от таможенных пошлин, также отменяются антидемпинговые и компенсационные пошлины, уплачиваемые в соответствии с Законом о специальных импортных мерах, на товары, которые приобрели свои основные характеристики в Украине.

Для получения льгот импортер должен подать заявление в течение двух лет после ввоза товаров. В то же время, запрет на импорт товаров из отдельных регионов Украины согласно санкциям по Закону о специальных экономических мерах остается в силе.

По данным Госстата, экспорт товаров из Украины в Канаду в первом квартале 2024 года вырос в 2,66 раза — до $47,43 млн.

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