Канада предоставит Украине льготный кредит на $300 миллионов — Finance.ua
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Канада предоставит Украине льготный кредит на $300 миллионов

Казна и Политика
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Канада предоставит Украине льготный кредит на $300 миллионов
Канада предоставит Украине льготный кредит на $300 миллионов
В этом году правительство Канады предоставит Украине очередной льготный кредит в 400 млн канадских долл. (около 307 млн ​​долл. США).
Об этом говорится в проекте государственного бюджета Канады, внесенном накануне в парламент страны.
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«В бюджете-2024 объявлено о намерении Канады предоставить Украине 2,4 млрд долл. займов в 2024-м году, из которых 2 млрд долл. уже было перечислено 20 марта через специальный административный счет МВФ, чтобы гарантировать способность правительства Украины и далее предоставлять услуги своим гражданам», — утверждается в документе.
Кроме этого, Канада в течение пяти лет перечислит Европейскому банку реконструкции и развития 137,2 млн евро, которые будут направлены на реконструкцию Украины.
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«Кроме непосредственной поддержки в ее борьбе против полномасштабного вторжения россии, Украина нуждается в помощи в восстановлении экономики и инфраструктуры после нанесенного путинской войной ущерба. Канада и наши союзники работают над поддержкой реконструкции Украины и гарантированием того, что после войны наступит светлое будущее», — отмечается в государственной смете.
Напомним, после начала полномасштабного российского вторжения, Канада уже предоставила Украине разную финансовую, гуманитарную, военную и другую помощь более чем на 10 млрд долл. США.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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