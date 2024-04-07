Будут ли депортировать из Канады украинцев, у которых истек срок действия виз — Finance.ua

Будут ли депортировать из Канады украинцев, у которых истек срок действия виз
Пока в Украине идет война, из Канады не будут отправлять домой украинцев, прибывших по программе CUAET, даже после окончания действия виз.
Об этом сказал министр иммиграции Марк Миллер, пишет cimmigrationnews.com.
Он обещает, что из Канады не отправят ни одного украинца на родину, охваченную войной, даже если у них истечет срок действия визы.
Ранее министр иммиграции сказал, что продление программы CUAET (Канадско-украинское разрешение на экстренные поездки) не рассматривается.
«Мы никого не возвращаем перед лицом агрессии такого ядерного агрессора, как россия, и пока идет война. Мы ищем несколько способов убедиться, что люди здесь, в Канаде, в безопасности и приняты, включая почти 300 000 человек, которые сейчас убегают от войны в Украине», — сказал Марк Миллер.
С 17 марта 2022 года по 27 февраля 2024 года Служба иммиграции, беженцев и гражданства Канады (IRCC) получила 1 189 320 заявлений по программе временного проживания CUAET. Из них было одобрено 960 091, но приехали в Канаду только четверть тех, кому предоставили визу — 248 726 украинцев.
По данным опроса, около 90% украинцев, приехавших в Канаду в рамках временных мер из-за войны в Украине, хотят остаться в стране.
Однако по программе CUAET можно находиться в Канаде в течение 3 лет в качестве временных жителей с разрешением на работу и обучение.
Общественные организации призывают правительство Канады дать украинцам возможность получить разрешение на постоянное проживание.
«Мы знаем, что работодатели колебались относительно найма, обучения и продвижения украинцев, зная, что их разрешение на работу истекает через год», — отметил основатель организации канадской организации Pathfinders for Ukraine Рэндалл Баран-Чонг.
Напомним, ранее канадское правительство заявляло о планах уменьшения в своей стране количества мигрантов, среди которых 300 тыс. украинских беженцев. Министр иммиграции Канады Марк Миллер говорил, что планируется также сокращение количества иностранных работников.
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