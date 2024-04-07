Будут ли депортировать из Канады украинцев, у которых истек срок действия виз — Finance.ua

Будут ли депортировать из Канады украинцев, у которых истек срок действия виз Сегодня 15:11 — Мир

Будут ли депортировать из Канады украинцев, у которых истек срок действия виз

Пока в Украине идет война, из Канады не будут отправлять домой украинцев, прибывших по программе CUAET, даже после окончания действия виз.

Об этом сказал министр иммиграции Марк Миллер, пишет cimmigrationnews.com.

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Он обещает, что из Канады не отправят ни одного украинца на родину, охваченную войной, даже если у них истечет срок действия визы.

Ранее министр иммиграции сказал, что продление программы CUAET (Канадско-украинское разрешение на экстренные поездки) не рассматривается.

«Мы никого не возвращаем перед лицом агрессии такого ядерного агрессора, как россия, и пока идет война. Мы ищем несколько способов убедиться, что люди здесь, в Канаде, в безопасности и приняты, включая почти 300 000 человек, которые сейчас убегают от войны в Украине», — сказал Марк Миллер.

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С 17 марта 2022 года по 27 февраля 2024 года Служба иммиграции, беженцев и гражданства Канады (IRCC) получила 1 189 320 заявлений по программе временного проживания CUAET. Из них было одобрено 960 091, но приехали в Канаду только четверть тех, кому предоставили визу — 248 726 украинцев.

По данным опроса, около 90% украинцев, приехавших в Канаду в рамках временных мер из-за войны в Украине, хотят остаться в стране.

Однако по программе CUAET можно находиться в Канаде в течение 3 лет в качестве временных жителей с разрешением на работу и обучение.

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Общественные организации призывают правительство Канады дать украинцам возможность получить разрешение на постоянное проживание.

«Мы знаем, что работодатели колебались относительно найма, обучения и продвижения украинцев, зная, что их разрешение на работу истекает через год», — отметил основатель организации канадской организации Pathfinders for Ukraine Рэндалл Баран-Чонг.

Напомним, ранее канадское правительство заявляло о планах уменьшения в своей стране количества мигрантов, среди которых 300 тыс. украинских беженцев. Министр иммиграции Канады Марк Миллер говорил, что планируется также сокращение количества иностранных работников.

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