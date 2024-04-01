В Канаде против трех соцсетей подали иск на 3,4 миллиарда долларов — Finance.ua

В Канаде против трех соцсетей подали иск на 3,4 миллиарда долларов Сегодня 22:32 — Фондовый рынок

Против крупнейших социальных сетей в Канаде подали иск на 4,5 млрд канадских долларов (около 3,4 млрд долларов США) из-за якобы преднамеренного негативного влияния на развитие детей.

Об этом пишет канадский общественный вещатель CBC News.

«Четыре больших школьных совета Онтарио подают иск против крупнейших компаний социальных сетей относительно их продуктов, утверждая, что их дизайн негативно изменил детский образ мышления, поведения и обучения и навредил работе школьных советов», — говорится в материале.

Отмечается, что судебный иск совместно подали четыре школьных совета Торонто и Оттавы, желающих получить возмещение от компаний Meta Platforms Inc., Snap Inc. и ByteDance Ltd., которым принадлежат платформы Facebook, Instagram, Snapchat и TikTok соответственно.

По убеждению истцов, эти компании умышленно создали продукты, вызывающие у детей зависимость, и рекламировали их именно среди несовершеннолетней аудитории.

По словам представителей школьных советов, их ученики пострадали от «ментального кризиса, а также кризиса внимания и обучения» из-за «одержимого и безудержного использования социальных медиа». Они также утверждают, что соцсети способствуют кибербуллингу, дезинформации и языку ненависти и играют роль в увеличении случаев физического насилия в школах.

Чтобы отреагировать на эти вызовы, школьные советы должны были привлекать дополнительные средства, что привело их в трудную финансовую ситуацию. «Школьные советы призывают гигантов социальных медиа „возместить“ средства системе образования и изменить дизайн их продукции, чтобы обезопасить детей», — отмечает СВС News.

Издание напоминает, что в США сотни школьных советов и несколько штатов подали подобные судебные иски, однако для Канады этот случай первый.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.