Канада не будет продлевать миграционную программу для украинских беженцев — Finance.ua

Канада не будет продлевать миграционную программу для украинских беженцев Сегодня 20:23 — Мир

Канада не будет продлевать миграционную программу для украинских беженцев

Канадская программа по упрощенному приему украинских беженцев не будет продлена на новый срок.

Об этом пишет Globe & Mail со ссылкой на слова министра иммиграции Канады Марка Миллера.

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«Министр рассказал, что не намерен продлевать срочную визовую программу для украинцев за пределы конечного срока, что требует от желающих приехать в Канаду до конца месяца», — говорится в материале.

По его словам, продление этой программы «активно не рассматривается».

В то же время Миллер подчеркнул, что Канада сохранит «гибкость» в вопросе реагирования на миграционный аспект войны в Украине. «Необходима операционная гибкость для реагирования на события в Украине», — сказал министр.

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Напомним, что Канада в марте 2022 года объявила программу «Канадско-украинское разрешение на экстренные поездки» (CUAET), по которой в страну до сих пор прибыло почти 250 тысяч украинцев. Эта программа дает право украинцам, убегающим от войны, на срочное получение многолетнего разрешения на работу и проживание в Канаде, а также финансовую помощь и временное бесплатное поселение. Прием новых заявок на эту программу уже закрыт, и владельцы такой визы должны до конца марта приехать в Канаду, чтобы воспользоваться ею.

Укрінформ По материалам:

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