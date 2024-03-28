Канада не будет продлевать миграционную программу для украинских беженцев — Finance.ua
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Канада не будет продлевать миграционную программу для украинских беженцев

Мир
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Канада не будет продлевать миграционную программу для украинских беженцев
Канада не будет продлевать миграционную программу для украинских беженцев
Канадская программа по упрощенному приему украинских беженцев не будет продлена на новый срок.
Об этом пишет Globe & Mail со ссылкой на слова министра иммиграции Канады Марка Миллера.
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«Министр рассказал, что не намерен продлевать срочную визовую программу для украинцев за пределы конечного срока, что требует от желающих приехать в Канаду до конца месяца», — говорится в материале.
По его словам, продление этой программы «активно не рассматривается».
В то же время Миллер подчеркнул, что Канада сохранит «гибкость» в вопросе реагирования на миграционный аспект войны в Украине. «Необходима операционная гибкость для реагирования на события в Украине», — сказал министр.
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Напомним, что Канада в марте 2022 года объявила программу «Канадско-украинское разрешение на экстренные поездки» (CUAET), по которой в страну до сих пор прибыло почти 250 тысяч украинцев. Эта программа дает право украинцам, убегающим от войны, на срочное получение многолетнего разрешения на работу и проживание в Канаде, а также финансовую помощь и временное бесплатное поселение. Прием новых заявок на эту программу уже закрыт, и владельцы такой визы должны до конца марта приехать в Канаду, чтобы воспользоваться ею.

Новая реальность. Полезная информация для тех, кто сейчас в Украине или за границей

По материалам:
Укрінформ
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