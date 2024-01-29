Канада будет помогать украинским общинам восстанавливаться по принципам инклюзивности — Finance.ua

Канада будет помогать украинским общинам восстанавливаться по принципам инклюзивности Сегодня 20:17 — Личные финансы

19 украинских территориальных общин из 7 областей Украины подписали Меморандум о сотрудничестве, обсуждении планов и приоритетов секторальной поддержки общин в рамках реализации международной инициативы «Инклюзивное восстановление лидерства общин» (CLIR).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу комитета ВР по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства, главу партии «Слуга народа» Елену Шуляк.

По ее словам, CLIR — совместная инициатива Украины и Посольства и правительства Канады, цель которой — сделать так, чтобы восстановление касалось не только инфраструктуры и экономики, а также социальных услуг, оказываемых на уровне общин.

Эксперты CLIR помогут избранным общинам планировать и реализовывать свое восстановление, которое будет руководствоваться, прежде всего, потребностями жителей этих общин.

«Инклюзивное пространство, инклюзивная экономика, восстановление по принципам безбарьерности, доступность физического пространства для всех групп граждан — принципы, которые сегодня зафиксированы на всех уровнях восстановления как общеобязательные. Очень важно, чтобы инклюзивность и безбарьерность стали ощутимыми на самом близком к людям уровне — в территориальных общинах. Именно поэтому новые планировочные документы должны соответствовать принципам безбарьерности и инклюзивности», — подчеркнула парламентарий.

Шуляк добавила: в рамках продолжения реформы децентрализации в 2024 году местное самоуправление будут привлекать к созданию местных планов и целевых программ по безбарьерности. Это поможет определить конкретные шаги по повышению уровня инклюзивности в отдельно взятых территориальных общинах.

Кроме того, в текущем году также планируется разработать подходы к доступности пространств общего пользования всех форм хозяйствования, где предоставляются услуги гражданам.

«Речь идет о формировании конкретных рекомендаций относительно заведений общепита, торговых объектов, других общественных мест. На них сможет ориентироваться бизнес для того, чтобы создать более доступное и инклюзивное пространство», — пояснила Шуляк.

По словам народного депутата, конкретные примеры внедрения принципов инклюзивности и безбарьерности уже есть в сфере градостроительства и строительства — в настоящее время уже введены новые государственные строительные нормы, предусматривающие повышенные требования к инклюзивности. Ими обязаны руководствоваться подрядчиками при проектировании, строительстве и восстановлении поврежденных объектов.

Шуляк также напомнила: принцип «Строим лучше, чем было», заложенный в разрабатываемом сейчас системном законопроекте «Об основных принципах восстановления», также предусматривает новые лучшие требования по инклюзивности и безбарьерности к жилью, инфраструктуре, городскому пространству.

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