Канада запускает новую иммиграционную программу для украинцев: кто может податься — Finance.ua

Канада запускает новую иммиграционную программу для украинцев: кто может податься Сегодня 19:02 — Личные финансы

Канада запускает новую иммиграционную программу для украинцев: кто может податься

В Канаде с 23 октября начинает действовать новая программа оформления гражданам Украины и членам семей постоянного проживания в североамериканской стране.

Об этом сообщается на сайте канадского правительства.

Временная программа должна помочь семьям, пострадавшим от российского вторжения в Украину, воссоединиться в Канаде.

Предусмотрены две категории членов семьи, которые имеют право подать заявление на получение постоянного места жительства. Первая — это члены семьи гражданина или постоянного жителя Канады.

Для этого нужно иметь гражданство Украины и родственника в Канаде (под ними подразумевается муж/жена или гражданский партнер, ребенок независимо от возраста, внук, отец/мать, дедушка/бабушка, или брат/сестра (в том числе сводные)).

При этом речь идет только о тех заявителях, которые уже имеют в Канаде статус временного жителя или подали заявку на восстановление статуса, если срок его действия истек менее 90 дней назад. В момент подачи заявки и предоставления статуса постоянного жителя нужно находиться в Канаде.

Кроме паспорта, нужно предоставить форму декларации (IMM 0191) от члена семьи в Канаде, объясняющую отношения с ним. В свою очередь, гражданин или постоянный житель Канады, являющийся членом семьи заявителя, должен жить в самой Канаде, быть не моложе 18 лет и не должен иметь статус постоянного жителя, полученного по этой же программе.

Читайте также Стало известно, сколько еще украинцев готова принять Канада

Вторая категория — это супруги или гражданские партнеры граждан Украины, которые имеют семью в Канаде. Речь идет о тех украинцах, кто-либо не может покинуть саму Украину, либо пропал без вести, умер или считается умершим и при этом является членом семьи гражданина или постоянного жителя Канады (ребенок независимо от возраста, внук, отец/мать, дедушка/бабушка, или брат/сестра (в том числе сводные)).

Такой родственник украинца должен жить в Канаде, быть не младше 18 лет и, опять же, не иметь статуса постоянного жителя, предоставленного по этой программе. Заявителю же нужно иметь статус временного жителя Канады (или подать заявку на его восстановление, если срок его действия истек менее 90 дней назад), находиться в Канаде при подаче заявки и предоставлении нового статуса.

При этом заявитель обязан не вступать в повторный брак и не состоять в отношениях с другим лицом с момента выезда из Украины. Также нужно подать форму IMM 0191 от супруга-украинца или члена его/ее семьи в Канаде, объясняющую отношения с ним.

Читайте также Канада направит еще $39 миллионов на помощь Украине

Канадские власти при этом указывают, что могут предоставлять статус постоянных жителей в рамках этой программы даже тем, кто не может финансово поддерживать себя или членов семьи.

В заявление на иммиграцию также можно включить членов семьи, если они отвечают всем медицинским, уголовным и требованиям безопасности для того, чтобы стать постоянными жителями Канады.

Таковыми могут быть муж или гражданский партнер; ребенок-иждивенец младше 22 лет, который не имеет супруга или партнера, или старше 22 лет, но зависящий от финансовой поддержки заявителя еще до этого возраста и не способный себя содержать из-за физического или психического состояния; а также внук (чка) (ребенок-иждивенец ребенка или ребенок-иждивенец супруга/партнера).

Таким членам семьи не обязательно заранее приезжать в Канаду и становиться ее временными жителями: это условие касается только самого заявителя. Однако внести их в заявление нужно сразу, потому что потом они, как следует из вышеупомянутого, сами статус постоянного жителя на основании такого родства получить не смогут.

Діло По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.