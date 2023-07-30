Стало известно, сколько еще украинцев готова принять Канада — Finance.ua

Стало известно, сколько еще украинцев готова принять Канада Сегодня 14:36

Канада выдала около 800 тысяч виз украинцам, спасающимся от войны. По программе CUAET в страну прибыли 230 тысяч человек — только 21% из подавших заявки.

В правительстве определили, сколь еще украинцев готовы принять в стране, сообщает The Epoch Times

Министерство иммиграции Канады направило в Постоянный комитет Сената по социальным вопросам служебную записку, в которой говорится, что на количество украинских беженцев от войны, которые могут быть приняты в Канаде, «нет никаких ограничений».

Прием заявок на визы по упрощенной процедуре для семей украинцев истек 15 июля. На конец этого срока поступило около 1,1 млн заявок. К началу июля было одобрено около 800 000 из них. Прибыло в Канаду 21% из тех, кто подавал заявки.

В записке «Информация о гражданах Украины, приезжающих в Канаду» также говорилось о предоставлении статуса постоянного проживания для всех граждан Украины, чьи члены семей постоянно проживают в Канаде. Новая программа должна вступить в силу в октябре 2023 года.

Украинцы, получившие временные визы, смогут приехать в Канаду до конца марта 2024 года. Уже приехавшие в Канаду беженцы до этой даты также будут иметь возможность подать заявление на продление или изменение своего временного статуса в Канаде.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.