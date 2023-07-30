Стало известно, сколько еще украинцев готова принять Канада — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Стало известно, сколько еще украинцев готова принять Канада

54
Канада выдала около 800 тысяч виз украинцам, спасающимся от войны. По программе CUAET в страну прибыли 230 тысяч человек — только 21% из подавших заявки.
В правительстве определили, сколь еще украинцев готовы принять в стране, сообщает The Epoch Times.
Министерство иммиграции Канады направило в Постоянный комитет Сената по социальным вопросам служебную записку, в которой говорится, что на количество украинских беженцев от войны, которые могут быть приняты в Канаде, «нет никаких ограничений».
Прием заявок на визы по упрощенной процедуре для семей украинцев истек 15 июля. На конец этого срока поступило около 1,1 млн заявок. К началу июля было одобрено около 800 000 из них. Прибыло в Канаду 21% из тех, кто подавал заявки.
В записке «Информация о гражданах Украины, приезжающих в Канаду» также говорилось о предоставлении статуса постоянного проживания для всех граждан Украины, чьи члены семей постоянно проживают в Канаде. Новая программа должна вступить в силу в октябре 2023 года.
Украинцы, получившие временные визы, смогут приехать в Канаду до конца марта 2024 года. Уже приехавшие в Канаду беженцы до этой даты также будут иметь возможность подать заявление на продление или изменение своего временного статуса в Канаде.
Напомним, мы писали, что некоторые страны ЕС планируют предоставлять украинцам вид на постоянное жительство после войны.

Медицинское (туристическое) страхование за границу😷

По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.