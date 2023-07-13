Канада направит еще $39 миллионов на помощь Украине — Finance.ua

Канада направит еще $39 миллионов на помощь Украине Сегодня 15:30 — Казна и Политика

Канада направит еще $39 миллионов на помощь Украине

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо на саммите НАТО в Вильнюсе объявил о направлении его страной 541 миллиона канадских долларов (410 миллионов долларов США) на военную помощь Украине и «укрепление трансатлантической безопасности».

Однако, как говорится в сообщении пресс-службы канадского правительства, основная часть суммы — 450 миллионов канадских долларов все же приходится на контракт, заключенный им с компанией Thales Canada Inc. в поддержку эксплуатации флота малых боевых кораблей и вспомогательных судов Вооруженных сил самой Канады в течение пяти лет с возможностью продления до 19 лет.

48,8 миллиона канадских долларов (37 миллионов долларов США) будут дополнительно направлены на Комплексный пакет помощи для Украины — это программа предоставления НАТО практической нелетальной помощи Украине через безвозмездную передачу материалов, включая топливо, мостовое оборудование, пайки и средства первой помощи. В апреле Канада уже выделяла для этой цели 34,6 миллиона местных долларов (сейчас это 26,2 миллиона американских).

Трюдо также объявил о выделении Украине дополнительной помощи в сфере кибербезопасности в размере 2,7 миллиона канадских долларов «для поддержки усилий в противодействии злонамеренной киберактивности перед лицом киберрисков и развивающихся угроз». Таким образом, вся новая помощь Украине, объявленная Канадой в среду, является нелетальной и составляет около 39 миллионов долларов США в эквиваленте.

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Кроме того, на саммите Канада и другие члены НАТО, включая Данию, Францию, Германию, Грецию, Италию, Латвию, Люксембург, Норвегию, Румынию, Турцию и Великобританию, подписали учредительный документ по созданию Центра передового опыта по климату и безопасности. Эта инициатива возглавляется Канадой: центр будет размещаться в Монреале.

«Канада предоставит прямую поддержку и 40,4 миллиона долларов в течение пяти лет, по 7 миллионов долларов ежегодно. Центр позволит Канаде, союзникам по НАТО и другим глобальным партнерам понять и устранить серьезные последствия изменения климата для безопасности, в том числе в Арктике». Его деятельность поддержит план действий НАТО по изменению климата и безопасности", — говорится в сообщении.

В правительстве напоминают, что на саммите Канада подписала и совместное с Бельгией, Данией, Люксембургом, Нидерландами, Норвегией, Польшей, Португалией, Румынией, Швецией и Великобританией заявление о создании совместной коалиции для обучения ВВС Украины эксплуатации и обслуживания истребителей F-16.

«Подписав заявление, Канада обязуется внести свой вклад в многонациональные усилия по обучению украинских пилотов, техников и вспомогательного персонала по эксплуатации и обслуживанию истребителей F-16», — отмечается в сообщении.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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