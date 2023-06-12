Канада продлила беспошлинный импорт украинских товаров — Finance.ua
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Канада продлила беспошлинный импорт украинских товаров

Казна и Политика
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Канада продлила беспошлинный импорт украинских товаров
Канада продлила беспошлинный импорт украинских товаров
Вице-премьер-министр и министр финансов Христя Фриланд объявила, что Канада продлит действие Указа о ремиссии украинских товаров до 9 июня 2024 года.
Об этом говорится в сообщении правительства Канады.
Это обеспечит продолжение беспошлинного импорта украинских товаров в Канаду, в том числе стали и других товаров, регулируемых квотами.
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Фриланд отметила, что подобная процедура поможет поддержать экономику Украины.
Сообщается, что временное освобождение от уплаты таможенной пошлины Канадой для украинских товаров — это один из самых полных пакетов освобождений от пошлин G7 и мире.
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Продление беспошлинного режима для украинского импорта основывается на соглашении о свободной торговле между Украиной и Канадой (CUFTA) и ее модернизации, которое было объявлено в апреле этого года.
С момента вступления CUFTA в силу 1 августа 2017 года тарифы были отменены на 99,9% импорта из Украины, в том числе рыбу и морепродукты, подсолнечное масло и минералы, 99,9% промышленных товаров и 99,9% сельскохозяйственной продукции.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Діло
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