Украина будет закупать уран для АЭС у Канады: какие риски это несет — Finance.ua

Украина будет закупать уран для АЭС у Канады: какие риски это несет Сегодня 20:39 — Энергетика

Украина подписала 12-летнее соглашение с Канадой о покупке достаточного количества урана у канадской шахтерской компании Cameco Corp для обеспечения энергией всех ядерных реакторов. Соглашение дает каждой стороне право менять объем продаж с предупреждением за два года.

Необычная гибкость сделки, объявленной в феврале, детали которой ранее не сообщались, отражает неопределенность, вызванную войной, и подчеркивает высокие ставки для обеих сторон, пишет Reuters

Для канадской компании Cameco соглашение несет финансовые риски, однако Украина уменьшает зависимость от одного поставщика и оставляет несколько альтернатив для поддержки энергоснабжения.

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До вторжения россии украинские ядерные реакторы работали на российском топливе. Согласно соглашению, Cameco будет поставлять Украине гексафторид урана (UF6) в 2024-2035 годах, что позволит стране прекратить зависимость от российского топлива.

Соглашение будет предусматривать поставку топлива в девять реакторов, которые находятся под контролем Украины.

Отмечается, что для Cameco наибольший риск состоит в том, что Украине, чья энергетическая сеть и теплогенераторы были военными целями после вторжения, может потребоваться меньше урана, если ооссия захватит или повредит больше реакторов. Контрактные цены на уран обычно выше, чем спотовые цены, а это значит, что Cameco может получить скидку, если Украина закупит меньше урана из-за влияния войны.

В свою очередь, риск для «Энергоатома» состоит в том, что Cameco может решить продавать ему меньше урана, чтобы иметь возможность поставлять топливо другим странам по более высоким ценам.

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Хотя Украина будет полагаться на Cameco относительно урана, она заключила отдельные соглашения с британской Urenco Group и американской Westinghouse на производство обогащенного урана для реакторного топлива.

Такие договоренности могут обеспечить энергетические потребности Украины, независимо от того, сколько будет длиться война.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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