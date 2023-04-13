Договоренности Украины и Канады о сотрудничестве в уранодобывающей отрасли ускорят вытеснение россии с рынка ядерного топлива — Finance.ua
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Договоренности Украины и Канады о сотрудничестве в уранодобывающей отрасли ускорят вытеснение россии с рынка ядерного топлива

Энергетика
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Договоренности Украины и Канады о сотрудничестве в уранодобывающей отрасли ускорят вытеснение россии с рынка ядерного топлива
Договоренности Украины и Канады о сотрудничестве в уранодобывающей отрасли ускорят вытеснение россии с рынка ядерного топлива
12 апреля 2023 года ГП «НАЭК «Энергоатом» подписал с канадской компанией САМЕСО Меморандум о сотрудничестве в уранодобывающей отрасли.
Документом определяется, что САМЕСО будет привлечена для технической поддержки и развития в Украине эффективного и конкурентного уранового производства для обеспечения полной потребности Энергоатома в оксидном урановом концентрате.
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По словам министра энергетики Германа Галущенко, сотрудничество между компаниями позволит привлечь ресурс для модернизации и развития производственной инфраструктуры Восточного горно-обогатительного комбината, что позитивно скажется на развитии уранодобывающей отрасли Украины.
«Достижение соответствующих договоренностей важно для укрепления энергетической независимости Украины. Вместе с канадскими партнерами делаем значительный шаг к вытеснению россии с мировых рынков ядерного топлива», — подчеркнул Герман Галущенко.
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Напомним, сотрудничество САМЕСО, ГП «ВостокГОК» и ГП «НАЭК «Энергоатом» по повышению эффективности уранового производства Восточного горно-обогатительного комбината началось в декабре 2021 года.
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Тогда для обеспечения обмена информацией было подписано трехстороннее Соглашение о конфиденциальности. 19 марта 2023 года в Лондоне Энергоатом и CAMECO при участии министра энергетики Украины Германа Галущенко заключили соглашения об обеспечении стабильной поставки урана для производства ядерного топлива.
Подписание же нынешнего Меморандума стало следующим важным шагом для сохранения и развития уранодобывающей отрасли Украины. CAMECO — один из крупнейших в мире производителей природного урана и услуг по его конверсии.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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