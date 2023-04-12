Украина начала экспорт электроэнергии в Молдову и Польшу — Finance.ua
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Украина начала экспорт электроэнергии в Молдову и Польшу

Энергетика
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Украина начала экспорт электроэнергии в Молдову и Польшу
Украина начала экспорт электроэнергии в Молдову и Польшу
Украина начала экспорт электроэнергии в Молдову и Польшу.
Об этом сообщает Министерство энергетики со ссылкой на министра энергетики Германа Галущенко, передают Українські Новини.
Министр отметил, что энергосистема работает с профицитом генерирующей мощности, с запасом обеспечивает потребности потребителей по всей стране.
При этом в небольших объемах осуществляется поставка электроэнергии в Молдову и Польшу.
«Продолжается восстановление поврежденной в результате вражеских обстрелов сетевой инфраструктуры. За последние сутки возобновлено электроснабжение 14 тыс. абонентов в Донецкой области», — добавил Галущенко.
Как сообщали Українськi Новини, национальная энергетическая компания «Укрэнерго» провела первый аукцион по распределению пропускной способности межгосударственных сетей для экспорта электроэнергии в Молдову на дату поставки 11 апреля.
7 апреля Минэнерго разрешило начать процесс возобновления экспорта электроэнергии в условиях профицита генерирующей мощности.
Украина экспортировала электроэнергию в Молдову и страны Европейского Союза с июня по 11 октября прошлого года, за этот период было реализовано 2,6 млрд киловатт/часов.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Українські Новини
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