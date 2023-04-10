Украина возобновляет экспорт электроэнергии в ЕС — Finance.ua

Украина возобновляет экспорт электроэнергии в ЕС
Министр энергетики Украины Герман Галущенко подписал распорядительный документ, который разрешает начать процесс возобновления экспорта электроэнергии в условиях профицита генерирующей мощности.
Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго.
«Украинская энергосистема уже почти два месяца работает без ограничений потребителей с запасом мощности. Этого результата мы добились благодаря титанической работе энергетиков, наших международных партнеров, которые помогали в восстановлении системы. Самая сложная зима пройдена. Следующий шаг — открытие экспорта электроэнергии, что позволит привлечь дополнительный финансовый ресурс для необходимого восстановления уничтоженной и ремонта поврежденной энергетической инфраструктуры», — отметил Галущенко.
Мощность для экспорта
Разрешенная европейской сетью операторов системы передачи ENTSO-E мощность для экспорта составляет 400 МВт. Однако фактические объемы экспорта могут колебаться в зависимости от времени и конъюнктуры рынка.
Глава Минэнерго акцентировал на том, что обеспечение потребностей в электроэнергии для украинских потребителей — приоритет.
«Обеспечение электроэнергией наших потребителей — это безусловный приоритет. Поэтому экспорт электроэнергии будет работать при обеспечении украинских потребителей электроэнергией и может быть приостановлен в случае изменения ситуации», — сказал Галущенко.
По словам министра, увеличение генерации и открытие экспорта — это ответ украинских энергетиков на российские обстрелы и попытки уничтожить энергосистему.
Справка Finance.ua:
- Украина экспортировала электроэнергию в Молдову и страны ЕС с июня по 11 октября прошлого года. За этот период было реализовано 2,6 млрд киловатт/час;
- учитывая, что на экспортеров были возложены специальные обязанности по обеспечению доступности электрической энергии для бытовых потребителей, из полученных экспортерами доходов на поддержку льготной цены населению было уплачено 2,8 миллиарда гривен.
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