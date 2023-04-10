Тяжелейший отопительный сезон в истории страны: в «Укрэнерго» подвели итоги — Finance.ua

Тяжелейший отопительный сезон в истории страны: в «Укрэнерго» подвели итоги Сегодня 10:29 — Энергетика

Тяжелейший отопительный сезон в истории страны: в «Укрэнерго» подвели итоги

Во время отопительного сезона 2022-2023 россияне совершили более 1200 атак ракетами и дронами по ключевым энергетическим объектам, а 43% магистральных сетей были повреждены.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрэнерго».

«Ни одна европейская энергосистема не подвергалась такой масштабной попытке уничтожения: более 1200 ракет и дронов выпустили россияне по ключевым энергетическим объектам. К сожалению, более 250 из них попали в цель — 43% магистральных сетей были повреждены», — сказано в сообщении.

Инфографика: «Укрэнерго»

По оценке Всемирного банка и ПРООН, только первоочередные потребности в восстановлении и защите высоковольтной сети «Укрэнерго» в этом году составляют почти 1 млрд долларов.

Поскольку, как рассказали в «Укрэнерго», все тепловые и гидроэлектростанции получили разную степень повреждений.

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«Враг сосредоточенно бил по электростанциям и объектам магистральных сетей. А сразу после окончания воздушной тревоги в бой вступали ремонтные бригады — только у нас, в „Укрэнерго“, это более 1500 специалистов», — сообщают в компании.

Как подчеркнули в компании, также с помощью европейских партнеров «Укрэнерго» уже получило около 500 единиц оборудования. А еще больше производится и едет в Украину.

Благодаря объединению усилий, по состоянию на сегодняшний день, возвращено в работу, хотя кое-где и частично, 80% поврежденной магистральной сети, добавили в пресс-службе.

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В настоящее время электростанции производят достаточно электроэнергии, чтобы обеспечить потребности потребителей, а состояние сетей позволяет обходиться без отключений.

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