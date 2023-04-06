Всемирный банк и ООН оценили ущерб энергетической инфраструктуры от атак — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Всемирный банк и ООН оценили ущерб энергетической инфраструктуры от атак

Энергетика
20
Всемирный банк и ООН оценили ущерб энергетической инфраструктуры от атак
Всемирный банк и ООН оценили ущерб энергетической инфраструктуры от атак
Всемирный банк и ООН оценили ущерб энергетической, газовой и тепловой инфраструктуре Украины в результате войны более чем в 10 миллиардов долларов.
«Атаки на энергетическую инфраструктуру Украины нанесли ущерб более чем на 10 миллиардов долларов США и оставили более 12 миллионов человек без электроэнергии или с ограниченным доступом к ней, а также нарушили работу систем водоснабжения и отопления», — свидетельствует комплексная оценка энергетического ущерба, которую провели ПРООН и Мировой банк.
Читайте также
Аварийные ремонтные работы оцениваются в 1,2 миллиарда долларов. При этом основное внимание будет уделяться обеспечению энергоснабжения критически важной инфраструктуры в крупных городах и на пострадавших от войны территориях, уже не подлежащих восстановлению, пояснил постоянный представитель ПРООН в Украине Яко Силье.
Место для вашей рекламы
Оценка содержит подробный обзор ущерба, причиненного энергетической инфраструктуре Украины.
Наибольшая доля убытков приходится на энергетический сектор — около 6,5 миллиарда долларов, в то время как ущерб, причиненный атомным электростанциям, составил около 770 миллионов долларов США.
Читайте также
«Учитывая, что этой зимой целые громады неделями оставались без электроэнергии при минусовых температурах, эта оценка также подчеркивает необходимость срочного планирования на случай чрезвычайных ситуаций на зимний сезон 2023/2024 годов, что, как предполагается, обойдется примерно в 1 миллиард долларов США», — отмечают в ПРООН.
В целом убытки в энергетической инфраструктуре страны более чем в пять раз превышают показатели в прежней оценке, сделанной в июне 2022 года. «Продолжая оценку причиненного ущерба, на следующем этапе следует определить потери и потребности, чтобы отстроить лучше, чем было, в том числе с переходом на „зеленые“ технологии», — отмечают в ПРООН.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
УНН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.