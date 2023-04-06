Всемирный банк и ООН оценили ущерб энергетической инфраструктуры от атак — Finance.ua

Всемирный банк и ООН оценили ущерб энергетической инфраструктуры от атак Сегодня 11:47 — Энергетика

Всемирный банк и ООН оценили ущерб энергетической инфраструктуры от атак

Всемирный банк и ООН оценили ущерб энергетической, газовой и тепловой инфраструктуре Украины в результате войны более чем в 10 миллиардов долларов.

«Атаки на энергетическую инфраструктуру Украины нанесли ущерб более чем на 10 миллиардов долларов США и оставили более 12 миллионов человек без электроэнергии или с ограниченным доступом к ней, а также нарушили работу систем водоснабжения и отопления», — свидетельствует комплексная оценка энергетического ущерба, которую провели ПРООН и Мировой банк.

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Аварийные ремонтные работы оцениваются в 1,2 миллиарда долларов. При этом основное внимание будет уделяться обеспечению энергоснабжения критически важной инфраструктуры в крупных городах и на пострадавших от войны территориях, уже не подлежащих восстановлению, пояснил постоянный представитель ПРООН в Украине Яко Силье.

Оценка содержит подробный обзор ущерба, причиненного энергетической инфраструктуре Украины.

Наибольшая доля убытков приходится на энергетический сектор — около 6,5 миллиарда долларов, в то время как ущерб, причиненный атомным электростанциям, составил около 770 миллионов долларов США.

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«Учитывая, что этой зимой целые громады неделями оставались без электроэнергии при минусовых температурах, эта оценка также подчеркивает необходимость срочного планирования на случай чрезвычайных ситуаций на зимний сезон 2023/2024 годов, что, как предполагается, обойдется примерно в 1 миллиард долларов США», — отмечают в ПРООН.

В целом убытки в энергетической инфраструктуре страны более чем в пять раз превышают показатели в прежней оценке, сделанной в июне 2022 года. «Продолжая оценку причиненного ущерба, на следующем этапе следует определить потери и потребности, чтобы отстроить лучше, чем было, в том числе с переходом на „зеленые“ технологии», — отмечают в ПРООН.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН По материалам:

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