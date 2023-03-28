Мэр Ирпеня назвал сумму ущерба городу из-за вторжения россии — Finance.ua

Мэр Ирпеня назвал сумму ущерба городу из-за вторжения россии Сегодня 15:48 — Казна и Политика

Мэр Ирпеня назвал сумму ущерба городу из-за вторжения россии

1 млрд долларов. Разрушены сотни частных домов, десятки многоэтажек, школы, детские сады, стадионы, дороги и все, до чего только могли дотянуться русские войска. Ущерб Ирпеню из-за российского вторжения в феврале-марте 2022 года составляет. Разрушены сотни частных домов, десятки многоэтажек, школы, детские сады, стадионы, дороги и все, до чего только могли дотянуться русские войска.

Об этом в интервью Новости.LIVE рассказал мэр Ирпеня Александр Маркушин.

«На май 2022 года сумма ущерба от российского вторжения в город составила почти 1 млрд долларов. Город очень поврежден. В цифрах это каждая школа и садик. Полностью уничтожены два детсада, 3-я школа, центральный стадион. Но самые болезненные вопросы — многоэтажки», — уточнил мэр.

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По его словам, в общей сложности повреждены 530 домов. Из них 130 подлежат капремонту, 39 домов ушли на демонтаж. Половина демонтирована, другая — в планах. Кроме того, уничтожены полторы тысячи частных домов, еще столько же повреждено.

«Нам нужны средства для нового строительства, люди должны получить то жилье, которое россияне разрушили. Также до конца лета должны застеклить все поврежденные окна. В прошлом году на 70% застеклили многоэтажные дома. Ждем финансирования от области и продолжим этот процесс дальше», — сказал мэр.

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Напомним, год назад, 28 марта 2022 года, Вооруженные силы Украины освободили Ирпень из-под российской оккупации. Она длилась чуть более месяца. Уже через 2 дня — 30 марта российские войска отступили из Киевщины, Сумщины и Черниговщины из-за больших потерь. Это была первая крупная победа украинской армии в войне против россии.

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