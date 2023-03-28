Мэр Ирпеня назвал сумму ущерба городу из-за вторжения россии — Finance.ua
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Мэр Ирпеня назвал сумму ущерба городу из-за вторжения россии

Казна и Политика
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Мэр Ирпеня назвал сумму ущерба городу из-за вторжения россии
Мэр Ирпеня назвал сумму ущерба городу из-за вторжения россии
Ущерб Ирпеню из-за российского вторжения в феврале-марте 2022 года составляет 1 млрд долларов. Разрушены сотни частных домов, десятки многоэтажек, школы, детские сады, стадионы, дороги и все, до чего только могли дотянуться русские войска.
Об этом в интервью Новости.LIVE рассказал мэр Ирпеня Александр Маркушин.
«На май 2022 года сумма ущерба от российского вторжения в город составила почти 1 млрд долларов. Город очень поврежден. В цифрах это каждая школа и садик. Полностью уничтожены два детсада, 3-я школа, центральный стадион. Но самые болезненные вопросы — многоэтажки», — уточнил мэр.
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По его словам, в общей сложности повреждены 530 домов. Из них 130 подлежат капремонту, 39 домов ушли на демонтаж. Половина демонтирована, другая — в планах. Кроме того, уничтожены полторы тысячи частных домов, еще столько же повреждено.
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«Нам нужны средства для нового строительства, люди должны получить то жилье, которое россияне разрушили. Также до конца лета должны застеклить все поврежденные окна. В прошлом году на 70% застеклили многоэтажные дома. Ждем финансирования от области и продолжим этот процесс дальше», — сказал мэр.
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Напомним, год назад, 28 марта 2022 года, Вооруженные силы Украины освободили Ирпень из-под российской оккупации. Она длилась чуть более месяца. Уже через 2 дня — 30 марта российские войска отступили из Киевщины, Сумщины и Черниговщины из-за больших потерь. Это была первая крупная победа украинской армии в войне против россии.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Novyny.live
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