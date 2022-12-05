рф нанесла Харькову ущерб на около $9 млрд — Finance.ua

рф нанесла Харькову ущерб на около $9 млрд Сегодня 15:33 — Казна и Политика

рф нанесла Харькову ущерб на около $9 млрд

По примерной оценке, в результате обстрелов Харькова россияне нанесли ущерб городу на $9 млрд.

Об этом во время пресс-конференции сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

«Около 300 домов, которые мы не сможем восстановить — нарушение конструктивов. Это на Северной Салтовке. То, что можно было сейчас сделать, мы делаем, мы восстанавливаем жилые дома. Подключили все строительные организации. Это делается за средства городского бюджета. На каждый дом должен быть проект. Он разрабатывается — мы ремонтируем дом», — отметил Игорь Терехов.

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По словам городского головы, в общей сложности восстановлению не подлежат около 500 многоквартирных домов. Кроме того, разрушены или в той или иной степени повреждены 109 школ и 110 детсадов, здания 53 медицинских учреждений, котельные, водопроводы и городской транспорт.

Мэр Харькова информировал, что ущерб, нанесенный российским агрессором, очень значительный и назвать его в финансовом эквиваленте невозможно.

«Можно говорить, что на сегодняшний день это где-то 9 миллиардов. Но это очень приблизительная цифра. Потому что есть то, что сейчас невозможно оценить», — отметил он.

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