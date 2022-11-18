Глава Минфина оценил ущерб критической инфраструктуры от войны — Finance.ua

Глава Минфина оценил ущерб критической инфраструктуры от войны Сегодня 12:00 — Казна и Политика

Глава Минфина оценил ущерб критической инфраструктуры от войны, Фото: Мінфін

Ущерб критической инфраструктуры Украины от российских ударов с начала войны может превысить 100 миллиардов долларов.

Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью агентству Bloomberg

«Довольно сложно оценить весь ущерб, поскольку инфраструктура ежедневно подвергается атакам», — подчеркнул глава Минфина.

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По его словам, сейчас дефицит бюджета Украины составляет пять миллиардов долларов в месяц. При этом в следующем году Киев надеется сократить этот показатель до трех миллиардов долларов в месяц.

Напомним, 14 ноября Генассамблея ООН поддержала резолюцию по созданию механизма компенсации Украине ущерба от войны, развязанной рф.

Счетная палата ранее отмечала , что действия российских оккупантов уже нанесли ущерб окружающей среде Украины более чем на 1,35 триллиона гривен. Но и эта сумма не показывает реальную картину.

По данным KSE Institute, ущерб Украины от полномасштабной войны достиг более 127 млрд долларов, в течение лета россия нанесла ущерб более чем на 31 млрд долл.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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