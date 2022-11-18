Глава Минфина оценил ущерб критической инфраструктуры от войны — Finance.ua

Глава Минфина оценил ущерб критической инфраструктуры от войны
Ущерб критической инфраструктуры Украины от российских ударов с начала войны может превысить 100 миллиардов долларов.
Об этом заявил министр финансов Сергей Марченко в интервью агентству Bloomberg.
«Довольно сложно оценить весь ущерб, поскольку инфраструктура ежедневно подвергается атакам», — подчеркнул глава Минфина.
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По его словам, сейчас дефицит бюджета Украины составляет пять миллиардов долларов в месяц. При этом в следующем году Киев надеется сократить этот показатель до трех миллиардов долларов в месяц.
Напомним, 14 ноября Генассамблея ООН поддержала резолюцию по созданию механизма компенсации Украине ущерба от войны, развязанной рф.
Счетная палата ранее отмечала, что действия российских оккупантов уже нанесли ущерб окружающей среде Украины более чем на 1,35 триллиона гривен. Но и эта сумма не показывает реальную картину.
По данным KSE Institute, ущерб Украины от полномасштабной войны достиг более 127 млрд долларов, в течение лета россия нанесла ущерб более чем на 31 млрд долл.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
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