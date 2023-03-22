Эксперты назвали сумму ущерба инфраструктуре Украины от войны (инфографика) — Finance.ua
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Эксперты назвали сумму ущерба инфраструктуре Украины от войны (инфографика)

Казна и Политика
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Эксперты назвали сумму ущерба инфраструктуре Украины от войны (инфографика)
Эксперты назвали сумму ущерба инфраструктуре Украины от войны (инфографика)
По состоянию на февраль 2023 года общая сумма ущерба, причиненного инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения россии, увеличилась еще на $6 млрд и составляет $143,8 млрд (по стоимости замещения).
Об этом свидетельствуют оценками экспертов проекта «россия заплатит», реализуемого аналитическим центром при Киевской школе экономики KSE Institute.
Инфографика: KSE Institute
Инфографика: KSE Institute
Сумма ущерба от разрушений жилищного фонда на уровне $53,6 млрд. В общей сложности повреждено или разрушено более 150 тыс. жилых домов, среди которых частные, многоквартирные дома и общежития.
На втором месте по сумме причиненного ущерба — сфера инфраструктуры. По итогам года полномасштабной войны ущерб этой сфере оценивается в $36,2 млрд. За это время в результате войны было разрушено или повреждено более 25 тысяч километров дорог государственного и местного значения и 344 моста и мостовых перехода.
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По данным Минразвития громад и инфраструктуры, за 2022 год на дорогах государственного значения был восстановлен проезд через 78 мостов. Больше всего восстановлено в Киевской (20 из 24 объектов) и Черниговской (20 из 27 объектов) областях. В 2023 году восстановлен проезд по 2 мостовым переходам в Николаевской и Харьковской областях.
Сумма ущерба, причиненного лесам Украины, составляет $4.5 млрд.
Из-за войны, начатой россией, продолжаются повреждения и разрушения образовательных учреждений — таких сейчас 3170. Среди них почти 1500 учреждений среднего образования, 909 — дошкольного, 528 — высшего. По состоянию на конец февраля 2023 года на $300 млн по сравнению с декабрьскими расчетами выросли убытки сферы образования — до $8,9 млрд.
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Возросли также убытки, причиненные энергетике Украины, сумма которых составляет $8.1 млрд. Увеличение оценки потерь произошло по ранее причиненным убыткам ядерной энергетике, а также в связи с обновлением расчетов о повреждении объектов по транспортировке природного газа.
Еще на $2.1 млрд возросла сумма прямых потерь агропромышленного комплекса и земельных ресурсов. В настоящее время оценка ущерба этой сферы составляет $8.7 млрд.
На конец февраля 2023 года существенно возросло также количество поврежденного и разрушенного транспорта. В сравнении с расчетами на конец 2022 года количество таких авто выросло на 28.5 тысяч. Всего в результате вайны разрушены или повреждены 223.4 тыс. автомобилей на $3.1 млрд.
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Увеличились также прямые потери сфер торговли и здравоохранения. По расчетам экспертов проекта, на конец зимы 2023 года сумма ущерба, причиненного торговле, выросла до $2.6 млрд. А медицинской отрасли инфраструктура подверглась разрушениям еще на $100 млн, в итоге общий прямой ущерб этой сферы оценивается в $1.8 млрд.
В то же время, в последних подсчетах эксперты проекта KSE «россия заплатит» снизили оценку ущерба промышленности и предприятий с $13 млрд по состоянию на декабрь 2022 года до $11.3 млрд на конец февраля 2023-го. Уменьшение произошло из-за переоценки статуса предприятий после поступления обновленной информации о результатах повреждений активов после обстрелов.
Инфографика: KSE Institute
Инфографика: KSE Institute

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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