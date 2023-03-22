Эксперты назвали сумму ущерба инфраструктуре Украины от войны (инфографика) — Finance.ua

Эксперты назвали сумму ущерба инфраструктуре Украины от войны (инфографика) Сегодня 12:01 — Казна и Политика

Эксперты назвали сумму ущерба инфраструктуре Украины от войны (инфографика)

По состоянию на февраль 2023 года общая сумма ущерба, причиненного инфраструктуре Украины из-за полномасштабного вторжения россии, увеличилась еще на $6 млрд и составляет $143,8 млрд (по стоимости замещения).

Об этом свидетельствуют оценками экспертов проекта «россия заплатит», реализуемого аналитическим центром при Киевской школе экономики KSE Institute

Инфографика: KSE Institute

Сумма ущерба от разрушений жилищного фонда на уровне $53,6 млрд. В общей сложности повреждено или разрушено более 150 тыс. жилых домов, среди которых частные, многоквартирные дома и общежития.

На втором месте по сумме причиненного ущерба — сфера инфраструктуры. По итогам года полномасштабной войны ущерб этой сфере оценивается в $36,2 млрд. За это время в результате войны было разрушено или повреждено более 25 тысяч километров дорог государственного и местного значения и 344 моста и мостовых перехода.

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По данным Минразвития громад и инфраструктуры, за 2022 год на дорогах государственного значения был восстановлен проезд через 78 мостов. Больше всего восстановлено в Киевской (20 из 24 объектов) и Черниговской (20 из 27 объектов) областях. В 2023 году восстановлен проезд по 2 мостовым переходам в Николаевской и Харьковской областях.

Сумма ущерба, причиненного лесам Украины, составляет $4.5 млрд.

Из-за войны, начатой россией, продолжаются повреждения и разрушения образовательных учреждений — таких сейчас 3170. Среди них почти 1500 учреждений среднего образования, 909 — дошкольного, 528 — высшего. По состоянию на конец февраля 2023 года на $300 млн по сравнению с декабрьскими расчетами выросли убытки сферы образования — до $8,9 млрд.

Возросли также убытки, причиненные энергетике Украины, сумма которых составляет $8.1 млрд. Увеличение оценки потерь произошло по ранее причиненным убыткам ядерной энергетике, а также в связи с обновлением расчетов о повреждении объектов по транспортировке природного газа.

Еще на $2.1 млрд возросла сумма прямых потерь агропромышленного комплекса и земельных ресурсов. В настоящее время оценка ущерба этой сферы составляет $8.7 млрд.

На конец февраля 2023 года существенно возросло также количество поврежденного и разрушенного транспорта. В сравнении с расчетами на конец 2022 года количество таких авто выросло на 28.5 тысяч. Всего в результате вайны разрушены или повреждены 223.4 тыс. автомобилей на $3.1 млрд.

Увеличились также прямые потери сфер торговли и здравоохранения. По расчетам экспертов проекта, на конец зимы 2023 года сумма ущерба, причиненного торговле, выросла до $2.6 млрд. А медицинской отрасли инфраструктура подверглась разрушениям еще на $100 млн, в итоге общий прямой ущерб этой сферы оценивается в $1.8 млрд.

В то же время, в последних подсчетах эксперты проекта KSE «россия заплатит» снизили оценку ущерба промышленности и предприятий с $13 млрд по состоянию на декабрь 2022 года до $11.3 млрд на конец февраля 2023-го. Уменьшение произошло из-за переоценки статуса предприятий после поступления обновленной информации о результатах повреждений активов после обстрелов.

Инфографика: KSE Institute

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