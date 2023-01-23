Оценка ущерба Украины от войны в 350 млрд занижена, — нардеп Сегодня 09:38

Оценка ущерба Украины от войны в 350 млрд занижена, — нардеп

Оценка ущерба Украины от войны в 350 млрд занижена. Если не помочь Украине сейчас, расходы партнеров будут значительно больше.

Об этом сообщила народный депутат Украины, глава постоянной делегации ВРУ в ПАСЕ Мария Мезенцева.

«Мне понравился один тезис, который повторили многие спикеры по финансовому сектору, сектору экономики, которые подсчитывают убытки. Мы знаем, что 350 млрд убытков — этот расчет несколько занижен от Всемирного банка. Цифра от Украины намного выше», — сказала она.

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Также Мезенцева уточнила, что если Украине не помочь прямо сейчас в поставке весомого военного оборудования, в экономической сфере, поддержать дальнейшие санкции, запустить механизмы компенсации и создать специальный трибунал за преступление агрессии, все расходы будут гораздо больше, если наши партнеры будут откладывать такие решительные шаги и такую помощь.

Справка Finance.ua:

по словам министра финансов Сергея Марченко, ущерб критической инфраструктуры Украины от российских ударов с начала войны может превысить 100 миллиардов долларов;

по данным KSE Institute, ущерб Украины от полномасштабной войны достиг более 127 млрд долларов, в течение лета россия нанесла ущерб более чем на 31 млрд долл.



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